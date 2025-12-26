Gmailのメールアドレス「@gmail.com」が変更可能に
Googleの提供するフリーメールサービス・GmailはGoogleアカウントに紐付けられており、発行されるメールアドレスはGoogleアカウントのIDに@gmail.comをつける形式です。そのため、Gmailのメールアドレスは一度作成すると変更できない仕様となっていましたが、ついにメールアドレスを変更できるようになりました。
テクノロジー系メディアのTom's Hardwareによれば、Google Pixel HubのTelegramグループが、ヒンディー語版のGoogleサポートドキュメントで、Gmailのメールアドレスが変更できるようになったという告知を発見したとのこと。
その後、日本語向けのヘルプセンターでも、以下のサポートページが公開されています。
Google アカウントのメールアドレスは、Google サービスへのログインに使用するアドレスであり、あなたのアカウントを特定するために使用されるものです。必要に応じて、末尾が gmail.com の Google アカウント メールアドレスを、末尾が gmail.com の新しいアドレスに変更できます。
メールアドレスを変更した場合、それまで使っていたメールアドレスは「予備のメールアドレス」、すなわち自動転送エイリアスとして紐付けられます。そのため、古いメールアドレスを他のユーザーが使用することはありません。新しいメールアドレスは1アカウント当たり3つまで作成できるので、合計で4つのメールアドレスを使えるようになります。なお、以前のメールアドレスを完全に削除したい場合は、Googleアカウントを削除する必要があります。
メールは新旧両方のメールアドレスに届き、どのメールアドレスに送信されたメールなのかは、「宛先」フィールドで確認できます。
Googleサービスには新旧両方のメールアドレスでログインできます。Googleアカウントに関するデータは変更されないので、GoogleサービスのデータやYouTubeの利用履歴、Google Playストアでの購入履歴などはそのまま引き継がれます。
また、いつでも以前のメールアドレスに戻すことが可能ですが、新しいメールアドレスを一度作ると、12カ月間は末尾が@gmail.comのメールアドレスを新しく作ることはできないとのこと。
なお、 「Googleアカウントのメールアドレスを変更する機能は、すべてのユーザーを対象に段階的にリリースされているため、まだご利用いただけない場合があります」とのことで、記事作成時点ではすべてのユーザーがメールアドレスを変更できるわけではありません。
