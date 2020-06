Mozilla独自のVPNサービス「Firefox Private Network」が「Mozilla VPN」として間もなく正式リリース

ウェブブラウザ・Firefoxを展開するMozillaが独自の VPN サービス「 Mozilla VPN 」の正式リリースを発表しました。このサービスはFirefoxのアドオンとしてベータテストが行われてきた「 Firefox Private Network 」がもとになっています。 Introducing Firefox Private Network VPN’s Official Product - the Mozilla VPN - Future Releases https://blog.mozilla.org/futurereleases/2020/06/18/introducing-firefox-private-network-vpns-official-product-the-mozilla-vpn/

2020年06月19日 13時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

