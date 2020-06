アルコール中毒のサルが250人以上を死傷させ「終身刑」を宣告される

インドのウッタル・プラデーシュ州ミルザプール地区で3年前に発生した、「アルコール中毒のサルが人を襲った事件」で捕獲されたサルについて、当局はサルが死ぬまでケージの中で飼育することを決定しました。その理由について当局は、「3年以上経過しても凶暴性が改善しないため」と説明しています。



India: Drunk monkey to spend life behind bars | India – Gulf News

https://gulfnews.com/world/asia/india/india-drunk-monkey-to-spend-life-behind-bars-1.1592287077922



Mirzapur Kanpur Zoo Monkey Kalua Life Prison Punishment - इस दीवाने बंदर 'कलुआ' को मिली उम्रकैद की सजा, इसकी हरकतों को जान जाएंगे तो सिर पकड़कर बैठेंगे | Patrika News

https://www.patrika.com/mirzapur-news/mirzapur-kanpur-zoo-monkey-kalua-life-prison-punishment-6200223/



Alcoholic killer monkey leaves one man dead and 250 injured after going on rampage | Daily Mail Online

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8435243/Alcoholic-killer-monkey-leaves-one-man-dead-250-injured-going-rampage.html



インドの報道機関IANSは、2020年6月16日に「カーンプル動物園には、生涯おりのなかで暮らすサルがいます。『カルア』と名付けられたそのサルは、もともとミルザプール地区にいましたが、そこで250人以上の人をかんでケガをさせ、そのうちの1人は死亡しました」と報じました。



The #Kanpur zoo has a monkey which will remain behind the bars for all its life. The monkey, named 'Kalua', is a native of #Mirzapur district. He has bitten over 250 persons in Mirzapur, of whom one died.



Photo: IANS (File) pic.twitter.com/unm5MhWkLk