2022年11月15日 13時00分 生き物

「サルを強制労働させている」としてPETAが宅食サービスのHelloFreshを告発



サルを働かせて得られたタイ産のココナッツミルクを使用したとして、動物愛護団体のPETAがドイツの食材キット宅配サービス・HelloFreshを非難する声明を発表しました。この問題を調査したPETAは、鎖につながれたサルが長時間労働を強いられていると主張し、これによって製造された食品のボイコットを呼びかけています。



Exposed: Thai Coconut Industry Abuses Primates | PETA

https://investigations.peta.org/thai-coconut-milk-cruelty/



HelloFresh Under Fire: Suppliers Caught Forcing Chained Monkeys to Pick Coconuts | PETA

https://www.peta.org/media/news-releases/hellofresh-under-fire-suppliers-caught-forcing-chained-monkeys-to-pick-coconuts/



HelloFresh accused of using coconut milk obtained from monkey labor - CBS News

https://www.cbsnews.com/news/hellofresh-monkeys-coconut-milk-peta-animal-abuse/



PETAアジア支部の調査によると、タイの9つの県にある57の事業所で、サルがココナッツを収穫する労働に使われていたとのこと。これらの事業所では、サルを鎖でつないで自由を奪っていたほか、たたいたりムチで打ったりする動物虐待が見られました。



by PETA



タイのココナッツ産業では、これまでにもサルの労働搾取が行われていることが判明しており、国際的な圧力を受けたタイ政府は国内企業に対して、輸出製品にサルを働かせて収穫したココナッツを使用しないよう通達しました。しかし、今回の調査では依然としてサルが働かされており、木から落ちたりハチに刺されたりして負傷する危険にさらされていることや、つないだ鎖を強く引っ張られて骨折したケースがあることなどが判明しました。



by PETA



また、サルは働かされていない間もオリの中やゴミの上、木からつるされたタイヤぐらいしか居場所がない水場など、劣悪な環境で飼育されていたとのことです。



by PETA



PETAは、これらのサルは絶滅が危惧されている種なのにもかかわらず、その多くが野生に生息するサルの家族から引き離された幼い個体であったと主張しています。



PETAのエグゼクティブ・ヴァイスプレジデントであるトレイシー・ライマン氏は、発表の中で「サルは首に鎖をかけられて、来る日も来る日も労働を強いられています。私たちは、HelloFreshを含む全ての人々に対して、サルが虐待されなくなるまでタイ産のココナッツミルク缶を購入しないよう呼びかけます」と述べて、ボイコットを要請しました。



by PETA



この報告を受けて、HelloFreshは「当社はサプライチェーンにサルの労働が使用されていることを強く非難し、サルを働かせていることが判明したサプライヤーからは食材を調達せず、それらの企業のココナッツ製品も取り扱わないという厳しい立場をとっています。また、アメリカを含む全世界の全てのサプライヤーから、このような行為を行っていないことを確認する文書を提出させています」と発表しました。