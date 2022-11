顔認識技術の利用は司法捜査・犯罪防止を除き当面不許可とイタリア規制当局が表明

Italy outlaws facial recognition tech, except to fight crime | Reuters https://www.reuters.com/technology/italy-outlaws-facial-recognition-tech-except-fight-crime-2022-11-14/ EUおよびイタリア国内の法令では、公共の利益に必要な場合、および公権力の行使に関連する場合、公共機関が録画機器を用いて個人情報を処理することが認められています。

2022年11月15日 13時10分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

