2021年09月06日 11時14分 ハードウェア

市民の行動を監視して警告を発するパトロールロボット「Xavier」が登場



街中を走行して、「禁煙区域での喫煙」や「違法駐輪」などの行動を検知しては音声で警告を発する四輪自律走行ロボット「Xavier」が、シンガポールで試験的に導入されています。



HTX | [MEDIA RELEASE] HTX Ground Robot on trial at Toa Payoh Central to support Public Officers in enhancing public health and safety

https://www.htx.gov.sg/news/media-release-htx-ground-robot-on-trial-at-toa-payoh-central-to-support-public-officers-in-enhancing-public-health-and-safety



Autonomous robots check on bad behaviour in Singapore's heartland, Singapore News & Top Stories - The Straits Times

https://www.straitstimes.com/singapore/autonomous-robots-checking-on-bad-behaviour-in-the-heartland



Xavierは360度・暗視機能付きカメラやマイク、スピーカーなどを備えた四輪自律走行ロボットです。Xavierは事前に定められたルートを走行してカメラで市民の行動を撮影し、その映像を人工知能を備えたシステムで分析。違反行動を検知すると事前に設定された合成音声を再生するほか、モニターに警告文を表示します。また、遠隔地にいる監視員がマイクとスピーカーで現場の市民と直接やり取りすることも可能です。





Xavierが動いている様子は以下の動画で確認できます。



Robots to patrol Toa Payoh to detect ‘undesirable social behaviours’ - YouTube





街中をゆっくりと動くXavierが道の真ん中に自転車を停めようとする男性を見つけると……





合成音声とモニター表示で「駐輪場に停めて下さい」と警告を発します。





また、禁煙区域でタバコを吸っている男性に対し「屋根付き歩道などの禁止された区域で喫煙しないで下さい」と警告を発することも。このほかにも、違法な路上販売や歩道を走行するバイク、5人以上の集会を検知します。





Xavierはシンガポールの法的機関であるホームチーム科学技術庁(HTX)とシンガポール科学技術研究庁が共同開発。この他にも国家環境庁、陸上交通庁、シンガポール食品庁、住宅委員会がプロジェクトに携わっています。Xavierの目的は人員を大量に必要とする現場でのパトロールという負担を削減することで、当局によるとXavierは法執行ではなく、教育と抑止に使用されるとのことです。