「マジック：ザ・ギャザリングのカードを刷りすぎて価値が暴落する」と巨大銀行がオモチャ会社に警告

バンク・オブ・アメリカのアナリストであるジェイソン・ハース氏が「カードを過剰に印刷することで、マジック:ザ・ギャザリングの長期的な価値が破壊されています」と述べたところ、世界初のトレーディングカードゲーム「 マジック:ザ・ギャザリング 」を出版する「 ウィザーズ・オブ・ザ・コースト 」を子会社に持つ「 ハズブロ 」の株価が5%以上も急落しました。 Magic: The Gathering owner Hasbro is ‘killing its golden goose’ analyst - Polygon https://www.polygon.com/23458064/magic-the-gathering-overprinting-hasbro-stock-downgrade 新型コロナウイルスの流行でトレーディングカードゲームの売上は約2倍になったとされており、マジック:ザ・ギャザリングも2021年から2022年にかけて好調な売上を記録しています。そのため、 マジック:ザ・ギャザリングはハズブロの年間収益の約35%を占めるにまで成長しています。

2022年11月15日 12時30分00秒 in ゲーム, Posted by log1r_ut

