Firefoxの開発元であるMozillaが従業員の約5%に当たる約60人を解雇

ウェブブラウザ「Firefox」などを手がけるMozillaが2024年2月13日、全従業員の約5%に当たる約60人の解雇を行ったことを発表しました。Mozillaでは2024年2月に就任したばかりのローラ・チェンバースCEOの下で、組織の再編が行われています。



2024年2月13日に従業員に対してMozillaが送信したメモでは、製品開発に携わる従業員を中心に、約60人の人員削減が行われました。Mozillaの広報担当者は「成功の可能性が最も高いと思われる分野にリソースを集中させるために、一部の製品分野への投資を縮小しています。私たちは成長が見込まれ、業界にとってより良いモデルを確立する可能性が高い『Firefox for Mobile』などの製品に対して、リソースの優先順位を再設定するつもりです」と海外メディアのEngadgetに対して報告しました。



Mozillaでは、2024年2月8日に2020年から同社のCEOを務めてきたミッチェル・ベーカー氏が退任し、会長職に就くことを発表。ベーカー氏の後任としてMozillaの取締役であるチェンバース氏が暫定CEOに就任しました。





Mozillaはチェンバース氏の下で、「Mozilla VPN」や「Firefox Relay」、2024年2月7日に発表したばかりの「Mozilla Monitor Plus」などの製品への投資を縮小する計画を講じていることが報じられているほか、Mozillaは今後、Firefoxに「信頼できるAI」を導入することに注力することを明かしています。



AIの導入に向けて、Mozillaでは「pocket」や「content」をサポートするAI・MLチームをFirefoxチームに結集させる組織再編を行うとのこと。





ベーカー氏は「チェンバース氏の焦点は、Mozillaのビジネスにおける使命を前進させることができる成功した製品を提供し、Mozillaの勢いを加速させるプラットフォームを構築することです」と語っています。



Mozillaでの大規模な人員削減は、2020年1月および2020年8月にも行われており、今回が3度目です。