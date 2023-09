2023年09月14日 10時41分 メモ

Googleが採用部門の職員数百人を解雇することを発表



現地時間2023年9月13日、Googleが採用部門の職員数百人の解雇を行い、採用部門の規模を縮小することを発表しました。



Google lays off hundreds on recruiting team | Semafor

https://www.semafor.com/article/09/13/2023/google-lays-off-hundreds-on-recruiting-team





Googleの採用担当バイスプレジデントのブライアン・オング氏は2023年9月14日に行われたビデオ会議の中で「残念ですが、採用部門の規模を大幅に縮小する必要があります」と報告。さらに「これは簡単な決断ではありませんでした。従業員の解雇を誰も望んでいないことは理解しています」と述べる一方で「今後数四半期の雇用状況を考えると、この決断は正しいはずです」と述べています。



解雇の対象となった従業員には、2023年9月13日以降にメールで解雇が伝えられるとのこと。



Googleの広報担当者であるコートネイ・メンチーニ氏は「私たちは最高のエンジニアリングおよび技術的な人材に適切な投資を続ける一方で、新たな社員の採用のペースを大幅に落としています」と報告しています。





さらにメンチーニ氏は「これに伴って、採用部門への仕事の依頼量は減少しました」と述べ、「効率的な運営を続けるために、私たちは採用部門の規模を縮小するという難しい決断を下しました。今回解雇の対象となった従業員には、再就職支援サービスや適切な退職金が与えられます。私たちは対象の従業員がGoogle内外で新たな機会を模索できるようにサポートしています」と語っています。



Googleは2023年1月にも全従業員の約6%に相当する1万2000人の従業員を解雇しています。しかしGoogleは今回の従業員の解雇について、「1月に行われた大規模な従業員解雇の一部ではありません」と述べています。