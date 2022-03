従業員から見たGoogleの問題点は「給与が低すぎる」こと

Google workers press execs about pay after "Googlegeist" survey results | Fortune https://fortune.com/2022/03/24/google-compensation-all-hands-googlegeist-amazon-apple-pay/ もとになった調査は社内で「Googlegeist(グーグルガイスト)」と呼ばれているもので、2022年1月に実施され、結果は2022年3月に発表されました。

Googleが社内調査の結果を受けて、従業員の業績評価プロセスを変更する可能性があることがわかりました。これは、「自分の給与が公正に評価されていない」「他の会社と比べて競争力がない」と考える従業員が増加していたためです。 Google employees bombard execs about pay at recent all-hands meeting https://www.cnbc.com/2022/03/24/google-employees-bombard-execs-about-pay-at-recent-all-hands-meeting.html

2022年03月25日 17時35分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

