Googleが1万2000人の従業員を解雇、Gmailなど数々のプロダクトを生み出してきた社内インキュベーターの「エリア120」にも影響

Googleの親会社である Alphabet が、全従業員の6%に相当する1万2000人を解雇すると発表しました。これにより、無料のメールサービスである Gmail や広告配信サービスの Google AdSense などを生み出してきた社内インキュベーターの「 Area 120(エリア120) 」も深刻な影響を受けていることが明らかになっています。 Alphabet cuts 12,000 jobs after pandemic hiring spree, refocuses on AI | Reuters https://www.reuters.com/business/google-parent-lay-off-12000-workers-memo-2023-01-20/ Area 120, Google’s in-house incubator, severely impacted by Alphabet mass layoffs | TechCrunch https://techcrunch.com/2023/01/20/area-120-googles-in-house-incubator-severely-impacted-by-alphabet-mass-layoffs/ Twitterを買収したイーロン・マスク氏は 全従業員の3分の2に相当する4800人を解雇 し、Facebookの親会社であるMetaも 約1万1000人を解雇 するなど、大手テクノロジー企業で大規模な人員削減が進められています。Googleの親会社であるAlphabetも大規模な 人員削減に取り組むのではと報じられており 、これが現地時間の2023年1月20日についに現実のものとなりました。 Googleの親会社であるAlphabetは従業員全体の約6%に相当する約1万2000人を解雇すると発表。Alphabetのサンダー・ピチャイCEOは今回の解雇について、「全責任を負う」「焦点を絞り、コスト基盤を再構築し、人材と資本を最優先事項に向けるべき時が来た」と語っています。

You can read the machine translated English article here.