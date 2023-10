Googleが「Google ニュース」部門で数十人単位の従業員を解雇

More Google layoffs: Google News cuts dozens of jobs | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2023/10/more-google-layoffs-google-news-cuts-dozens-of-jobs/ Google layoffs: Search giant cuts jobs in news division; check details - BusinessToday https://www.businesstoday.in/technology/news/story/google-layoffs-search-giant-cuts-jobs-in-news-division-check-details-402532-2023-10-19 Googleが2006年から提供しているGoogle ニュースは、独自のアルゴリズムを用いて、ユーザーの関心や興味に合わせたさまざまなメディアのニュースを表示してくれるサービスです。ウェブサイトでのニュース掲載や、検索結果の最上部、モバイル版Chromeの新しいタブ、Google検索アプリなどでユーザーに合ったニュースを配信しています。 Google ニュース https://news.google.com/home

Googleが、自社が提供するニュースアグリケーター「 Google ニュース 」を担当する従業員の一部を解雇したことが明らかになりました。Alphabet労働組合の広報担当者によると、対象となった人の数は40人から45人ほどだとのことです。 Google cuts dozens of jobs in news division https://www.cnbc.com/2023/10/18/google-cuts-dozens-of-jobs-in-news-division-.html

2023年10月20日 11時23分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

