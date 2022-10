2022年10月19日 15時00分 メモ

MicrosoftがXbox部門を含む複数の部署で大量に人員を削減、経済の冷え込みも本格化と報道各社

Microsoftが2022年10月17日に、複数部署にわたって1000人未満の従業員をレイオフすることを決めていたことが分かりました。Microsoftは約20万人の従業員を擁しているため割合にすると1%未満ですが、この決定はMicrosoftほどの大企業であっても成長の鈍化と人員の削減が避けられないほど景気が悪化していることを示しているとして、波紋が広がっています。



Microsoftは今回のレイオフの具体的な対象者数を明かしていませんが、情報筋によると1000人は超えない人数とのこと。Microsoftの広報担当者は、メディア向けの声明の中で「全ての企業と同様に、私たちはビジネスの優先順位を定期的に評価し、それに応じて構造的な調整を行っています」とコメントしました。なお、Microsoftは7月に従業員の1%未満を削減することを発表していますが、今回のレイオフがその計画によるものなのかどうかについては回答を控えました。





また、Microsoftは7月の決算報告書で次期の収益成長率を約10%と見込んでいるとしており、これはこの5年間で最も低調な水準とのこと。Microsoftは10月25日に今期の決算報告を予定しています。



人員削減は幅広い地域と部署で実施されており、レイオフ対象者の中には1998年からMicrosoftに勤めてきたグループプロダクトおよびプログラムマネージャーのKC Lemson氏も含まれています。同氏は10月18日のツイートでこの日の朝に解雇されたばかりだと報告した上で「2022年は相当な年でした」と話しました。



Welp, who’s got two thumbs and just got laid off from Microsoft this morning?



2022 has been quite a year. pic.twitter.com/JfsbwKvKfV — KC Lemson (@kclemson)



Microsoftが幅広い部署で多数の従業員をレイオフしたとのニュースを取り上げた複数のメディアが、景気後退の影響を指摘しています。The Wall Street Journalは「Microsoftは今週さらに従業員を解雇し、将来の需要減少に対する懸念の兆候を示す最新のハイテク企業となりました」と報道。Bloombergは「この大量解雇は、迫り来る経済不況の最も痛ましい結果の1つです」と取り上げたほか、Axiosは「今回の動きが重要なのは、経済全体が冷え込む中、以前は採用を遅らせたり見送ったりしていた大企業が、今度は人員削減に踏み切った新たな事例だからです」と述べました。



Microsoft以外のテクノロジー企業も、相次いで雇用の停止や経費削減を打ち出しています。Metaは9月下旬に、今後数カ月のうちに新規雇用を凍結し、人員整理などを通じて少なくとも10%の経費を削減すると発表しました。また、写真共有アプリのSnapchatを手がけるSnapは従業員を20%削減する大規模なリストラを計画しているほか、ソーシャルマガジンのFlipboardも10月に入って従業員の21%を解雇したことが報道されています。



Twitterも、7月に採用担当チームの30%にあたる100人を一斉に解雇しています。



