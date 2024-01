Discordが全従業員の17％となる170人を解雇

コミュニケーションツールの「 Discord 」の運営・開発を行うDiscordが2024年1月11日、全従業員の17%となる170人を解雇したことを発表しました。Discordのジェイソン・シトロンCEOは解雇の理由について「増えすぎた従業員を削減して、組織が迅速に動けるようにする必要がある」と語っています。 Discord lays off 17 percent of employees - The Verge https://www.theverge.com/2024/1/11/24034705/discord-layoffs-17-percent-employees

・関連記事

なぜかDiscordのボイスチャット機能でダイヤルアップ接続を可能にした人物が登場 - GIGAZINE



2023年はゲーム開発者にとって厳しい1年だった - GIGAZINE



「会社のリセット」を掲げるUnityが会社史上最大となる従業員25%の人員整理を実施へ - GIGAZINE



Twitchが従業員の35%を削減 - GIGAZINE



Amazonがプライム・ビデオと傘下の映画スタジオの従業員数百人を解雇 - GIGAZINE

2024年01月12日 10時46分00秒 in メモ, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.