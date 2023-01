2023年01月19日 11時35分 メモ

Microsoftが1万人の解雇を決定、1540億円のリストラ費用を投じた史上2番目に大規模な人員整理



Microsoftのサティア・ナデラCEOが2023年1月18日に、2023年度第3四半期末までに全体的な従業員数を1万人減らすことを、従業員に通告しました。



Microsoftのリストラ計画については、1月17日に「近日中にMicrosoftが1万人以上を解雇する」と複数のメディアが報じていました。



そして、MicrosoftのナデラCEOは従業員と共有した社内メモの中で「本日、私たちは2023年度第3四半期末までに従業員数全体を1万人削減するよう計画を変更しました。これは全従業員の5%未満に相当し、本日、いくつかの通達が行われました」と述べました。



大幅な従業員数削減に踏み切った理由について、ナデラCEOは「顧客はパンデミックのさなかにデジタル支出を加速させてきた一方で、今ではデジタル支出を最適化してより少ないリソースでより多くの成果を上げようとしています。また、世界には景気後退に陥っている地域やそれが予測されている地域があるため、あらゆる業界や組織がこれに注意を払っています」と述べて、顧客からの支払いの低下や事業環境の悪化に対応するためだと説明しました。





また、Microsoftはアメリカ証券取引委員会に提出した(PDFファイル)文書の中で、この動きを「マクロ経済状況および顧客の優先順位の変化に対応する一連のアクション」と形容しています。



さらにナデラCEOは、「仕事を失った人が完全なサポートを受けられるようにすることを約束します」と述べるとともに、退職金、ハードウェア・ポートフォリオの変更、ワークスペースの高密度化に伴うリース統合の費用として、12億ドル(約1540億円)の支出を第2四半期に計上する考えを示しました。



退職者への具体的な支援策としては、相場を上回る退職金、医療保険と株式報酬受給権の6カ月間延長、キャリア転換サービス、解雇の60日前通知などが挙げられています。ただし、アメリカ国外の従業員に対する給付は各国の雇用関係法に準じたものになるとのこと。



1万人を対象とした今回の人員整理は、ナデラCEOが就任間もない2014年に実施した1万8000人の解雇に次いで、Microsoft史上2番目に大きなリストラです。就任早々に大なたを振るったナデラCEOですが、パンデミックが始まってからは企業がテクノロジー分野への支出を増やす流れの勢いに乗って、順調に従業員数を増員してきました。





特に、2022年度には前年より22%多い4万人を新たに雇用し、これによりMicrosoftの従業員数は22万1000人超となっていました。しかし、パンデミックが落ち着きを見せるとともにテクノロジー業界の景況が悪化したことを受けて、今回約5%の従業員数の削減に踏み切りました。



ナデラCEOは発表の末尾で、Microsoftを去る従業員と残る従業員に向けて「これまでMicrosoftに貢献してくださった皆様、そしてこれからの道筋を描く中で引き続き貢献してくださる皆様に、深く感謝とお礼を申し上げます。Microsoftとお客様、パートナーのために日々集中し、献身的かつ精力的に働いてくださっていることに感謝します」と述べました。