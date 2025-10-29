2025年10月29日 11時04分 ゲーム

Amazonが大規模人員削減で1万4000人を解雇すると発表、ゲーム部門では大規模MMORPGの開発が中止



Amazonの人事担当幹部が、会社史上最大となる3万人規模の人員整理を計画していると報じられたことに対して、ゲーム開発部門の人員を含む約1万4000人を解雇する予定であると発表しました。



AmazonはAIによる業務効率化を目指しており、これにより人員削減を進めていくことが2025年6月に従業員向けに通達されていました。そして、2025年10月末には関係者からの証言として、Amazonは3万人規模の人員削減を実施予定であるとロイターが報じています。



Amazonで3万人の人員整理計画、全事業対象で会社として史上最大規模に - GIGAZINE





報道の後、Amazonの人事＆テクノロジー担当シニアヴァイスプレジデントであるベス・ガレッティ氏が、従業員向けに人員削減に関するメッセージを共有しました。このメッセージでは、機敏性を維持しながら組織を強化するため、約1万4000人の従業員を解雇する予定であることが明かされました。



ガレッティ氏は「業績が好調なのに、なぜ人員を削減するのかと疑問に思う人もいるかもしれません。我々は事業全体で日々素晴らしい顧客体験を提供し、急速にイノベーションを起こし、力強い業績を上げています。我々が忘れてはならないのは、世界が急速に変化しているという点です。現代のAIは、インターネット登場以来、最も変革をもたらしている技術であり、企業はかつてないほど迅速にイノベーションを起こすことができます。顧客と事業のために可能な限り迅速に行動するためには、よりスリムで階層を減らし、オーナーシップを高めた組織にする必要があると確信しています」と述べ、今回の人員削減がAIによる影響であることを示唆しました。



しかし、Amazonの広報担当者であるケリー・ナンテル氏は、テクノロジーメディアのThe Vergeに対して「大部分の人員削減の理由はAIではありません」「2024年、我々は階層構造の簡素化、オーナーシップの向上、そして官僚主義の削減を通じて、スピードとオーナーシップの向上を図り、革新、協業、連携、そしてお客様に最高のサービスを提供するための体制を整えることで、企業文化とチームの強化に着手しました。この取り組みは成果を上げ始めており、チームとお客様にとって大きな成果が現れています。本日発表する削減は、こうした取り組みの継続です」と説明しました。





さらに、この1万4000人の大規模人員削減の一環として、Amazonはゲーム開発部門であるAmazon Game Studios全体で大規模な人員削減を実施予定であることが明らかになりました。



Amazon Game Studiosは「New World: Aeternum」や「Lost Ark」といったMMORPGの開発・販売を行ってきましたが、今後、ファーストパーティーAAAタイトルプロジェクトの多くが中止される見込みです。



Amazonのオーディオ・Twitch・ゲーム担当ヴァイスプレジデントであるスティーブ・ブーム氏はThe Vergeに対して、「ファーストパーティーAAAゲームの開発とパブリッシングでの成功を誇りに思う一方で、Amazon Game Studios内でのファーストパーティーAAAゲーム開発作業の大部分、特にMMO周りの開発を中止するという難しい決断を下しました。これには、アーバインとサンディエゴのスタジオ、そして中央パブリッシングチームにおける大幅な人員削減が含まれます」という声明を出しています。





なお、「New World: Aeternum」の開発元は既に新規コンテンツアップデートの提供を停止すると発表しています。開発チームは「現時点でゲームを終了する予定はなく、サーバーは2026年まで稼働する」と述べており、サービスを終了する場合は「少なくとも終了6カ月前に通知する」と通達しています。



Amazon Game Studiosがパブリッシングを担当している「Lost Ark」は、今後も定期的に新たなコンテンツのアップデートを提供する予定であるとしています。



ブーム氏はAmazonがゲーム事業から完全に撤退するわけではないとThe Vergeに説明しました。

