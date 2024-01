2024年01月17日 10時28分 メモ

Googleが広告営業チームの従業員数百人を解雇したことを発表



2024年1月16日、Googleが広告営業チームに携わる従業員数百人を解雇することを発表しました。なお、Googleは解雇された従業員の具体的な人数について明らかにしていません。



Google lays off hundreds of employees in advertising sales team | Reuters

https://www.reuters.com/technology/google-lays-off-hundreds-employees-advertising-team-business-insider-2024-01-16/





Google is laying off hundreds of workers who sell ads to big businesses.

https://www.engadget.com/google-is-laying-off-hundreds-of-workers-who-sell-ads-to-big-businesses-190057680.html



Googleの最高事業責任者であるフィリップ・シンドラー氏は2024年1月16日、従業員に対し「Googleは従業員削減の一環として、広告販売部門から数百人を解雇します。今回の従業員削減の理由は、広告営業チームにおける運営方法の変更に伴うものです」と発表しました。





従業員削減についてGoogleの広報担当者は「Googleでは毎年、広告を出稿するお客様に対し、最高のサービスを提供するために、厳しいプロセスを経てチームの編成を行っています。Googleは、広告を出稿したいお客様を適切な専門チームと販売チャネルにマッピングし、ニーズを満たそうとしています。その一環として、今回世界中で広告営業チームの従業員数百人が解雇されました」と述べています。



シンドラー氏は「今後Googleの広告部門は、全てのお客様に適切なサービスを提供することで成長を拡大することができるはずです。これまでの広告部門の取り組みは、お客様やパートナー、そしてビジネスのために正しいことだと確信していますが、一方で一部の広告営業チームの従業員にとっては厳しい決定になりました」と述べました。





Googleによると、今回解雇の対象となったのは主に大企業向けに広告の販売を行う広告営業チームの従業員で、対象者はチーム内やGoogle内の他の部署で募集中の職種に応募できるようになるとのこと。



Googleでは、広告に対して数多くの生成AI機能を導入しており、「P-MAX」と呼ばれる、機械学習による新型広告システムもその一環です。これらを通してGoogleは広告に関するさまざまなプロセスの自動化に取り組んでおり、その結果、AIに取って代わられた人間の従業員の解雇が進められているとされています。



なお、Googleは今回解雇の対象となった従業員について、具体的な人数を明かしていません。



大規模な人員整理が進められているGoogleでは、2023年1月に全従業員の6%に相当する1万2000人を解雇したほか、直近では2024年1月12日にも音声アシスタント部門やハードウェア部門、中央エンジニアリング部門で数百人単位での従業員削減が行われています。



