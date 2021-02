プログラマーに最も愛される言語「Rust」の管理・開発を主導する非営利組織「Rust Foundation」が設立

・関連記事

プログラミング言語別に見るプログラマーの給与や人気ランキングなど世界のプログラマーを対象にした調査結果が公開中 - GIGAZINE



どのウェブフレームワークが一番高速に動作するのかが一目で分かる「Web Framework Benchmarks」レビュー - GIGAZINE



もし16種類のプログラム言語が武器になったら - GIGAZINE



Mozillaが開発するレンダリングエンジン「Servo」をLinux Foundationが引き継ぐことに - GIGAZINE



2021年02月09日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.