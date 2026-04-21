2026年04月21日 12時41分 ゲーム

WoWの海賊版サーバーの閉鎖が決定、Blizzardとの裁判に負けたため



Blizzardのゲーム「World of Warcraft(WoW)」を無断でホストしていたプライベートサーバーの「Turtle WoW」へ訴訟に基づく差止命令が下されました。これによりプロジェクトが終了することとなりました。



Proposed Order Granting Joint Stipulation for Entry of Consent Judgment and Perm – #56, Att. #1 in Blizzard Entertainment, Inc. v. Turtle Wow (C.D. Cal., 2:25-cv-08194) – CourtListener.com

https://www.courtlistener.com/docket/71235075/56/1/blizzard-entertainment-inc-v-turtle-wow/



A Journey's End - Turtle WoW

https://forum.turtlecraft.gg/viewtopic.php?t=24891



Turtle WoW classic server announces shutdown after Blizzard wins injunction | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/games/world-of-warcraft/turtle-wow-classic-server-announces-shutdown-after-blizzard-wins-injunction/



Turtle WoWは2006年版WoWを改変したバージョンを提供していたサーバーで、有料で提供されているWoWを無料で遊べるようにし、オリジナルにはない要素を独自に追加していました。2018年の開設以来、最大で同時接続プレイヤー数が7万人を超えるなど一定の人気を博していたようです。





ところが、WoWを正式運用するBlizzardはこのサーバーの存在を許さず、知的財産権を侵害しているとして2025年に訴訟を起こしました。



Blizzardは「無許可のプライベートサーバーは熱心なWoWプレイヤーを遠ざけ、プレイヤーにセキュリティ上のリスクをもたらし、コミュニティを分断し、公式にサポートされているWoWがどれなのかについて混乱を招きます。また、Turtle WoWのようなプライベートサーバーは、Blizzardが多大な時間と資金を投じて作り上げたゲーム体験にお金を払わずに済むようにすることで、ビデオゲームの海賊行為を助長し、促進します」と指摘していました。





2026年4月、この訴訟でBlizzard側に有利な判決が下り、Turtle WoWの開発者に対して開発、プログラミング、コーディング、運用、更新、サポート、保守などを停止するよう命じられました。



開発チームはTurtle WoWのサービス終了を決断し、2026年5月15日0時をもってサーバーをオフラインにすることを明らかにしています。



開発チームのTorta氏はフォーラムで「Turtle WoWの開発に携われたことは、私たちにとって人生最高の経験でした。皆さんと共に、そして皆さんのためにゲームを作り上げることができたのは、この上ない光栄です。新しい物語を探求したり、レベル上げをしたり、レイドに挑戦したり、PvPを楽しんだり、ロールプレイングをしたり、あるいはただ静かにゲームの世界を満喫したりと、このゲームが皆さんにとってどれほど大切なものなのかを知ることができたのは、私たちにとってこの上ない喜びでした」と伝えました。

