Appleとの提携がなければTSMCは世界トップのファウンドリになれなかった

by 李 季霖 台湾のファウンドリ(半導体製造企業)で業界1位のシェアを持つTSMCは、iPhoneやiPadを販売するAppleのチップの製造を請け負っています。AppleとTSMCの提携について、Intelのアーキテクチャ・グラフィックス・ソフトウェア部門上級主席エンジニアであるPushkar Ranade氏が解説しています。 The Apple-TSMC Partnership - by Pushkar Ranade https://semiconductor.substack.com/p/the-apple-tsmc-partnership 半導体製造業界で長くシェアを握っていたのはIntelでした。IntelはMicrosoftと協力し、Windows PC向けのCPUを設計して大量に生産する体制を整えていました。大量のシリコンウェハーを確保して生産することで、歩留まり率と収益率を上げ、Intelは40年以上にわたって半導体メーカーとして業界を牽引してきた、とRanade氏は述べています。PC向けCPUの性能は周波数(クロック速度)を指標として示され、とにかく高い周波数でパフォーマンスが優れていることが求められるようになりました。

・関連記事

TSMCが3nmプロセスによる量産体制に入ったという報道、2nmプロセスは2025年頃に展開か - GIGAZINE



Intel・AMD・Microsoft・TSMC・Samsungなどがチップレットの新規格を策定する「UCIe」コンソーシアム設立を発表 - GIGAZINE



4000億円の支援で世界最大の半導体ファウンドリ「TSMC」が日本に新工場を建設、アメリカにもSamsungが新工場建設へ - GIGAZINE



半導体産業の覇権を握る「TSMC」を巡る現況とは? - GIGAZINE



AppleやAMDのチップ製造を一手に担う「TSMC」に世界市場が依存しすぎているという報道 - GIGAZINE



Intel・NVIDIA・TSMCの重役が「世界的な半導体不足は2021年中続く」と予測、最悪の予測は「2023年以降も続く」 - GIGAZINE



世界最大の半導体ファウンドリTSMCの顧客第2位にAMDが浮上か、1位はやはりあの企業 - GIGAZINE

2022年04月24日 18時00分00秒 in メモ, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.