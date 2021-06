NvidiaのCEOがメタバース・Arm買収・中国市場・半導体不足などについて語る

2021年6月初週に行われた台北国際コンピュータ見本市「Computex 2021」の中で、Nvidiaの ジェン・スン・フアン CEOが メタバース やArm買収などNvidiaにまつわるさまざまなトピックについて語りました。 Nvidia CEO: We’re “on the cusp of” a blockchain and NFT-enabled metaverse https://cointelegraph.com/news/nvidia-ceo-we-re-on-the-cusp-of-a-blockchain-and-nft-enabled-metaverse ◆GeForceエコシステム Computex 2021は台湾のイベントということもあり、フアンCEOは「台湾は当社のアドインカードパートナーや主要なノートPCパートナーの多くが拠点を置く中心地であり、GeForceエコシステムの本拠地、いわば震源地でもあります」という台湾の役割を強調。続いて、「GeForceエコシステム」について触れました。 フアンCEOによると、GeForceビジネスは「信じられないほどうまく行っている」とのことで、その成功を決定づけたものこそがRTXシリーズです。「RTX搭載のノートPCはゲーム機として見た場合にはRTX世界最高のゲーム機だといえます。RTX搭載ノートPCの出荷台数は毎年ゲーム機よりも多い上、RTX 3060ですらPlayStation 5よりも30~50%高速です。こんなに小さな薄型ノートPCの中に文字通りゲーム機が入っているというのは売れ行きに拍車をかけています。さらに、AdobeやAutodeskなどのデザインアプリケーションに必要なソフトウェアスタックやレンダリングスタックなども有しています」と述べ、RTX搭載のノートPCがNvidiaの好調の原動力になっていると言及。2020年に生じた世界的なパンデミックで売れ行きが急速に拡大するノートPCセグメントにおいて、RTX搭載ノートPCはセグメント全体に比べ7倍の速度で売上を伸ばしていると語りました。

2021年06月14日 21時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1k_iy

