NVIDIAが新しいデータセンター向けDPUの「BlueField-2」を発表、出荷は2021年を予定

NVIDIAがデータセンター向けのプロセッサである「 DPU 」に関するプロジェクトの最新情報を公開しました。NVIDIAは2020年4月に Mellanox を 買収 しましたが、この買収で得た資産をベースに新しいDPUとなる「 BlueField-2 DPU 」を、2021年に出荷すると発表しています。 NVIDIA BlueField-2 DPUs Set to Ship In 2021, Roadmaps BlueField-3&4 By 2023 https://www.anandtech.com/show/16139/nvidia-bluefield2-dpus-set-to-ship-in-2021-roadmaps-bluefield34-by-2023 Mellanoxは 次世代SmartNIC を用いたアイデアとして、ネットワーク機器と強力な ARM ベースのSoCを組み合わせ、SDNやストレージなどのさまざまなタスクをホストシステムからオフロードすることが可能なコンピューティングユニット「BlueField-2」を開発してきました。NVIDIAはこの「BlueField-2」を、同社の最新DPUシリーズとして、2021年にリリースします。

2020年10月06日 12時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

