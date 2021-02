既存の金融システムを塗り替える暗号資産の「分散型金融(DeFi)」のメリットとデメリットとは？

ビットコインに次いで2番目に高い時価総額を誇る暗号資産の イーサリアム は、スムーズに契約の締結や履行を行うプロトコルである スマート・コントラクト を念頭に開発されたことから、金融システムとの親和性が高い暗号資産として注目集めています。そんなイーサリアムの特徴の1つである「 DeFi (Decentralized Finance:分散型金融) 」について、スイス・バーゼル大学でフィンテックを教えているファビアン・シェア教授が解説しました。 Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets | St. Louis Fed https://research.stlouisfed.org/publications/review/2021/02/05/decentralized-finance-on-blockchain-and-smart-contract-based-financial-markets DeFiとは、ブロックチェーンをベースにした金融インフラのことで、一般的にはイーサリアムに代表されるパブリックなスマート・コントラクトプラットフォーム上に構築されたプロトコルの集まりのことを指します。DeFiは証券会社などの仲介業者や銀行などの中央集権的な管理者を必要としない代わりに、 分散型アプリケーション (DApps) とオープンなプロトコルに基づいています。そのため、透明性が高くアクセス権も平等であるという特徴を持っており、旧来の金融システムに代わるものとして期待されています。

2021年02月10日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1l_ks

