NVIDIAが2022年度第3四半期の決算を発表、売上高が前年比50％増と好調

2021年11月17日、半導体メーカーのNVIDIAが2022年度第3四半期(8月~10月)の決算を発表しました。ゲームやデータセンター関連の売上が好調で、全体の売上は前年比で50%増加しています。 NVIDIA Announces Financial Results for Third Quarter Fiscal 2022 | NVIDIA Newsroom https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-third-quarter-fiscal-2022

・関連記事

NVIDIAの業績が市場予想を上回る躍進を遂げるも暗号資産チップの売上は低迷 - GIGAZINE



まるで本物の人間のように表現力豊かに発話できるAIをNVIDIAが開発中 - GIGAZINE



NVIDIAが基調講演に使った「キッチンでしゃべるCEOの映像」が自社製ツールで作ったCGであることが明らかに - GIGAZINE



NVIDIAが「売上高が前年同期比84%増」を記録したと四半期決算で報告 - GIGAZINE

2021年11月18日 12時55分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.