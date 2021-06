あの謎肉がカラアゲに進化した「謎肉カラアゲ」入りの「カップヌードル カラアゲレモン味 ビッグ」試食レビュー、レモン汁の香りが通常の謎肉とは一線を画すカラアゲ感

・関連記事

60秒でバリカタの博多屋台ラーメンが食べられる「明星 博多バリカタ 高菜豚骨まぜそば」試食レビュー - GIGAZINE



燃える辛さと冷やし中華の温度差が食欲をわしづかみにする「辛い!冷し中華」試食レビュー - GIGAZINE



「どん兵衛だしのU.F.O.」と「U.F.O.ソースのどん兵衛」が登場、「味の入れ替え」をした2品が一体どうなっているのか実際に食べてみた - GIGAZINE



10種のスパイスと牛のうま味が強烈な中毒性を生み出す日清食品「カップヌードル シビれる花椒の火鍋ヌードル」試食レビュー - GIGAZINE

2021年06月14日 22時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.