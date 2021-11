2021年11月10日 08時00分 サイエンス

異性に魅力を感じると「心拍数や発汗がシンクロする」との研究結果



人間は無意識のうちに他者と心拍数や脳活動がシンクロする場合があり、「同じビデオやオーディオブックを見聞きする人」「音楽の演奏者と鑑賞者」といったケースでシンクロが報告されています。新たに、140人の若者が「仮想のお見合い」を行った実験から、「異性を魅力的に感じると心拍数や発汗がシンクロする」との結果が判明しました。



人間が誰かを魅力的だと感じる場合の多くは直感的なものですが、オランダ・ライデン大学の心理学者であるEliska Prochazkova氏らの研究チームは、相手を魅力的だと感じた際に物理的な兆候が出るのではないかと考えました。そこで研究チームは、さまざまなイベントで若者の被験者を募集して、「仮想のお見合い」をさせる実験を行いました。



実験の被験者となったのは合計140人の異性愛者で独身の若者であり、眼球運動やしぐさを記録するカメラが埋め込まれたメガネや心拍数・発汗などを測定するセンサーを装着して、研究チームがセッティングした仮想のお見合いに臨みました。実験の流れは以下の通り。



1:男女が障壁でお互いの顔が見えないテーブルに座る。

2:障壁が数秒間だけ開き、お互いの顔を見る。障壁が閉じた後、相手がどれほど魅力的だったかを評価する。

3:再び2人を隔てる障壁が開き、今度は数分間にわたり自由に会話する。障壁が閉じた後、相手がどれほど魅力的だったかを評価する。

4:最後にもう一度障壁が開き、何も話さずに2分間お互いを見つめる。障壁が閉じた後、相手がどれほど魅力的だったかを評価する。





一連のお見合い実験の間、メガネは被験者の視線や表情、行動などの身体的な手がかりを記録し、センサーは心拍数や発汗などの生理学的手がかりを記録しました。一般的には、表情やアイコンタクトなどが相手に魅力を感じているかどうかを示唆すると考えられていますが、データを分析したところそうした結果は得られなかったとのこと。



その一方で、相手を魅力的だと感じた被験者では、心拍数や発汗が相手とシンクロするという結果が判明しました。Prochazkova氏は、「(表情やアイコンタクトなどの)信号はいずれも、ある人が別の人に引きつけられている程度を予測しませんでした。これを決定するのは、心拍数や皮膚コンダクタンスで分かる発汗の増減などの目に見えない内部信号です」「デートで相手に引きつけられた場合、心拍数は相手とシンクロしていることがわかりました。一方の心拍数が増加するともう一方も増加し、一方の心拍数が減少するともう一方も減少しました。皮膚コンダクタンスも同じパターンに従いました。深いレベルで2人がシンクロすると、お互いが相手に感じる魅力が増すようです」と述べています。



心拍数や発汗のシンクロは、肉眼では把握できないほど微妙な表情の変化によって引き起こされる可能性があるとProchazkova氏は指摘。「それは小さなまばたきかもしれません。このような微小な表情の変化を無意識のうちに感じ取ると、その人が自分のことを感情レベルで理解してくれていると気づいて気分がよくなります。そうなると心拍数が上がります。これは恋愛で魅力的な人を見つけた時に起こるでしょう」と主張しました。





研究チームは、「重要なことに、私たちの発見は2人1組で相互作用するパートナーの生理学的状態が瞬間ごとにシンクロして、相互に一致することを示しています」「これは実際の視線追跡と生理学的測定を通じて魅力を検出しようとした初期の実験の1つであるため、私たちは今回の結果を再現する研究者に対し、より制御された実験環境で、具体的にはより大きめのサンプルを使用することをアドバイスします」と述べました。