2026年04月30日 18時40分 ヘッドライン

2026年4月30日のヘッドラインニュース



劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」が全国18か所のサービスエリア・パーキングエリアとのコラボレーションを発表しました。対象エリアではのぼり・スタンディの展示やキャラクターによるナレーションなどが展開されます。



全国18か所のサービスエリア・パーキングエリアの コラボレーションが決定！ | ニュース | アニプレックス オフィシャルサイト

https://www.aniplex.co.jp/news/detail/?id=70263



以下は「NEXCO中日本」「NEXCO東日本」と劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」のコラボポスター。コラボキャンペーンでは各エリアの指定メニューを注文した場合にもらえるオリジナルポストカードや、キャラクターと写真を撮れる等身大パネル、各エリア内に設置されたオリジナルスタンプ、司波達也(CV.中村悠一)による特別ナレーションが展開されます。





ポストカードのデザインは以下のような感じ。画像左の「司波達也Ver.」は対象エリアの上り線で、画像右の司波深雪Ver.は対象エリアの「下り線」で配布されます。



©2024 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科⾼校四葉継承編製作委員会



コラボ対象エリアは「E5 道央自動車道 輪厚PA(上下線)」「E4 東北自動車道 長者原SA(上下線)、菅生PA(上下線)、鶴巣PA(上下線)」と、「NEXCO中日本」の「E1 東名高速道路 EXPASA海老名(上下線)」「E1A 新東名高速道路 NEOPASA浜松(上下線)」「E8 北陸自動車道 尼御前SA(上下線)」「E20 中央自動車道 石川PA(上下線)談合坂SA(上り線)、EXPASA談合坂(下り線)」に含まれる18の休憩施設。コラボキャンペーンは2026年5月11日から6月8日まで実施されます。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）





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ウユニ塩湖でも水不足 重要鉱物の採掘で、水資源が危機 国連大 | 毎日新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

「自民党党大会で現役自衛隊員による国歌斉唱は自衛隊法に違反」と刑事告発 市民団体 | TBS NEWS DIG



宮城 松島のホテル 固形燃料入手できず料理変更の検討も | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響・対応、宮城県、観光



危ぶまれる石油危機再来、政府対応に懸念 識者が訴える三つの根治策：朝日新聞



盗まれたウクライナ穀物、イスラエルが購入 ゼレンスキー氏が非難 | ロイター



「出光丸」がホルムズ海峡を通過、サウジ産の原油を積載 | ロイター



ＵＡＥが5月1日にＯＰＥＣ脱退、イラン紛争下で結束に亀裂 | ロイター



UAE、OPEC脱退を発表 中東に衝撃 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



中国の若者に「寝そべり洗脳」を仕掛けている 世論工作と注意喚起―中国国家安全省：時事ドットコム



出光興産の日本行き石油タンカー、ホルムズ海峡通過 政府が交渉関与 [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞



西日本シティ銀行の行員がSNSに不適切投稿 顧客の名前が映った動画や画像など 「思いっきり情報漏洩してるんだけど」「恐ろしい」 銀行側が謝罪コメント 福岡｜福岡TNCニュース











西日本シティ銀行、行員が執務室内を撮影しBeReal.に投稿した件で「お詫びとお知らせ」を発信、対応の早さを評価する声とともに「最初の一行に違和感が」 - Togetter



銀行員が支店内をSNSで拡散 、個人情報も 西日本シティ銀が謝罪：朝日新聞



教諭がSNS「BeReal.」に不適切投稿 通知に「深く考えず」 [宮城県]：朝日新聞



小学校教諭が学校や同僚教諭の名前をＳＮＳに誤って投稿し拡散 | khb東日本放送



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在留資格「経営・管理」 厳格化の背景は？外国人材受け入れか？規制か？ | NHKニュース | 外国人材、中国、法務省



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株価 値下がり 原油先物価格の上昇で | NHKニュース | 株価・為替、金融、イラン情勢 日本への影響・対応



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◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

【閲覧注意】生協で注文し届いた品物の袋に謎の黄色い液体が...配送員、変質者のいたずらや動物を疑う声もある中、警察へ通報したら「本当に何でそんなことしたのか」 - Togetter



Amazonが宅配ボックスに入れなかったせいで石鹸がカラスに盗まれた...→「石鹸を包んでいるビニールがないのはおかしい」「カラスはこんなちぎり方できないと思う」 - Togetter



小学生の頃から男性と間違われるような低い声で声が低い人間として生きてきたが、音声分析をしてもらった結果「あなたは本来声が高い方です」と言われた - Togetter



中古ショップで新入荷CDコーナーを見ていたらカゴを持った男が根こそぎ持っていく→大人買いかと思いきや店の隅っこでスマホと睨めっこし始めた...一体何が目的？ - Togetter



嫌いな人に身体的特徴をいじられたときにネットで知った対応を実際にやってみたら効果てきめんで謝罪された…ただし相手がヤバいと効かない - Togetter









今回はバラまかれて無駄にされがちな



｢食用菊｣



を超美味しく食べる料理動画です



なかなか食べ物だと認識されない食用菊ですが、実は食感と香りに優れた優秀な食品！



ゆで方からやってますので｢菊って食べ物なの？｣って方、是非



一枚も無駄にしたくなくなる旨さですhttps://t.co/cTxAxqdw8V pic.twitter.com/YXfQCSqnW4 — リュウジ@料理のおじさんバズレシピ (@ore825) 2026年4月28日









雑誌は、執筆者あてに手紙が来たら絶対に当人まで届けるべきです。まとめて数ヶ月に一度でもいいから。

SNS時代になってから「あのころ毎週感想を書いてプレゼントも送っていたのに渡辺さんは一度も返信をくれなかったです」と、言われたことがあります。そんなの一度ももらったことないです。 — 渡辺浩弐 (@kozysan) 2026年4月28日

























お願いだと思ってる人がいますが pic.twitter.com/b2CNVwgNfV — じゃどさん (@judsan12) 2026年4月29日





細木数子と江原啓之は未だに許せていない



我々世代の神職には少なくないはず



クソミソな参拝作法流行らせてくれたお陰で

「細木先生の教えも知らないなんて、学のない神主さんね」みたいに社頭で馬鹿にされたことが何度あったか……



御神前で忍び手はアカンって言ってるのに！！ — 緒羽神主【公式】 (@rurusekakiha) 2026年4月30日





白米の冷凍食品のパッケージで、ご飯に箸を立てている写真を見かけた。アジア系レストランのポスターでもたまにあるけれど、これはちょっとどうかと思ってしまう。ご飯に箸を刺すのは、日本だけでなく中国や韓国でもマナー違反とされることが多いらしい。

特に “Japanese style”… pic.twitter.com/McJbG9IAb1 — Aya Rowe🇺 納豆屋 (@AyaRowe) 2026年4月29日













ラーメン屋の券売機に｢お支払いは現金のみです｣とテプラ張ってあるのにクレカ読み取り機が取り付けられてて通電もしてるんですよ。不思議に思いながら現金で払ったら後ろの外国人はクレカ決済するわけですよ。そこでようやく理解しました。漢字が読めない外国人客にだけクレカ使ってほしいという事に — む (@moominrx) 2026年4月29日



「お支払いは現金のみです」と書いてあるがクレカ読み取り機の取り付けられた券売機のあるラーメン屋があった…外国人はクレカ決済をしていたけど、これ大丈夫？ - Togetter



新人いびりがひどいお局のところにヒステリックお局が異動してきてお局トーナメントが開幕→ヒステリックお局が病休に入った「一歩間違えたら最強タッグになりかねないような」 - Togetter



うちの店、とうとうサッカー台に置いていたタイミーを撤去します…仕入れは無料じゃないのよ「ロールごと持っていく人もいる」「バイト君が辞めさせられるのかと思った」 - Togetter



知り合いにレベチで富裕層の人がいるんだけどなぜか永遠に自分の話ばかりしている...→「これはマウントじゃなくて単純に当たり前のレベルが違うだけ」 - Togetter



職場で一人だけスカート禁止なの何らかのハラスメントになる？特定の職員にだけ規則にない制限を課すって行為に納得いかない - Togetter



「ジブン、登山ガチってるんで」と言っている人が迷彩柄の服を着ているとド素人だとわかる→なぜ迷彩柄がダメなのかがよく分かる画像に「もしこれが遭難時だったら...」 - Togetter





無理です

谷間で完全に居座られてる

何回かこっち見てます



クマスプレー発射体制のまま離れました

暫定で太平山登ったことにして撤退します

生きてりゃ下山後に pic.twitter.com/nsKGbGDKWW — よってに@ (@yotteni_maikata) 2026年4月29日



夫の会社で臨時ボーナスが出たので、その配分として息子に1万円PayPay送金することに…使い道が心配になったが夫の言葉に後押しされ送金したら、驚く結果に - Togetter



新幹線の荷物置きスペースを予約なしに使っている人を車掌に報告し荷物をどかさせた高齢女性がいたが、その後スペースは空いたまま「正しいから何も言えないけど…」 - Togetter



二人組の若い男の子がお姉さんに「わらしべ長者企画やってるんです！」と声をかけていたが「一生懸命働いて買ったものをなんでそんなガラクタと交換しなきゃいけないの」ってガチギレしてた - Togetter



とある奥さんの不倫調査をしてた時、ホテルから出てきてベタベタしたがる奥さんに塩対応な不倫相手…その後「賢者タイムの最たるもの」をみることになった - Togetter



高校の夏休み、友達とカラオケしてたら「はい未成年の飲酒喫煙取り締まり～」と言いながら突然おじさんが部屋に入ってきたのでビックリ→大人になった今考えるといろいろと変だった - Togetter



福岡にある『牧のうどん』は東京進出の誘いはあるけど全部断っているらしい「その姿勢はかっこいい」「昆布をそんなに使ってるの！？」 - Togetter



シンナーを転売しようとする転売ヤーが登場→ガチで捕まえた方がいいレベルだった「タバコ吸って爆発というギャグマンガみたいな事起こしそう」 - Togetter







村上春樹は有名だから作品を読むとキモいと言われがちだが、実は小説というのは大体めちゃくちゃキモい、みんな知らないだけ「心当たりが山ほどある」 - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

Bitwarden ソフトウェアサプライチェーン攻撃 詳細解説 - Speaker Deck



【実録】ソニーの「8年間の部品保有」とは何だったのか。フラッグシップ機TA-ZH1ES、生産終了から3年半で修理拒絶された記録｜Taka



【修理編】ソニーが「直せない」と言ったTA-ZH1ESを、海外から部品を取り寄せて自力で修理した記録｜Taka











髪の毛落ちてる風の動画にして広告を意識させようとしてくるガチでやり口が汚すぎる奴見かけて横転してる pic.twitter.com/wVHoSr3CGN — 223 (@TACOWASA_223) 2026年4月29日



若い世代の「BeReal.」不適切投稿が多いのはなぜか？アプリの問題かリテラシーの問題なのか「Xをまじめにやってない」説も - Togetter



RubyKaigi 2026で発表されたSpinelを触ってわかった「コンパイルが通っても動いているとは限らない」話 - Findy Tech Blog



「PayPay」送金に誘導する詐欺メールが急増 注意を | NHKニュース | IT・ネット、フェイク対策



「長持ち家電」は時代遅れ? 大事に使うほど大変になる社会のルール【小寺信良のくらしDX】-Impress Watch



【ミニレビュー】スリムになった新しい「Fire TV Stick HD」“爆速っぷり”を味わった - AV Watch



4年半乗ったテスラ「モデル3」を総括――気になるバッテリー劣化率、クルマには満足も唯一の不満点とは：走るガジェット「Tesla」に乗ってます（1/2 ページ） - ITmedia NEWS



米大手IT企業の決算で増益相次ぐ 巨額投資には懸念 | NHKニュース | 決算、IT・ネット、生成AI・人工知能



Copilot Pro は月300回制限からトークン課金へ—GPT-5.4 × Copilot CLI の実コストを試算した



新卒が「ACアダプタを持ち歩きたくないので丸一日充電が持つノートPCに買い替えてほしい」と言ってきたので「社長も持ち歩いてますよ」と伝えるも全く引かなかった - Togetter



黙れ小僧！仕様駆動開発が俺たちの開発を救えるか！ - 理系学生日記



OpenCode Go を利用してみた



三井住友「Vpass」で不安定な状態が続く Oliveやナンバーレスが不便に（山口健太） - エキスパート - Yahoo!ニュース



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

「スケバン刑事という少女漫画のWikipediaを見てたら荒唐無稽であまりに尖りすぎてる。武器はヨーヨーて。こんなの絶対おもしろいよ」→実写ドラマは三部作続いてね… - Togetter







『北北西に曇と往け』



中国うさぎ女子大生概念【ボイロ劇場】 - ニコニコ動画





【本編映像先行公開】劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」5月8日(金)公開！ - YouTube





TVアニメ「クレバテスⅡ-魔獣の王と偽りの勇者伝承-」PV第2弾 | 2026年7月放送｜ClevatessⅡ - YouTube





『京アニ歴代ポスターカードコレクション ―京アニのセカイver.―』 予約受付中CM - YouTube





『NTE: Neverness to Everness』リリース予告｜ヘテロシティのラプソディ - YouTube





5分でおさらい！『ファイナルファンタジーVII リメイク』 ダイジェスト映像 - YouTube











「GUILTY GEAR -STRIVE-」にてゲーミング商品用のブリジットのイラストを描き下ろさせていただきました！

よろしくお願いいたします🙏✨ pic.twitter.com/GCdM37x6Jo — DSマイル (@DSmile9) 2026年4月28日











会長・中村公彦逝去のお知らせ - COMITIA





28 平沢唯 pic.twitter.com/upn6xZqPKW — にんげんまめ (@ningen_mame) 2026年4月28日













魔女シリーズまとめ② 横構図

詳しくはメディア欄にて #まのさばネタバレ pic.twitter.com/rpBreqqWg5 — 虎徹 (@KOTETSU_080) 2026年4月28日









진행중인 러프들........

디자인은 어렵다 pic.twitter.com/xKq2QBuxu8 — 딩코 (@Diing_KO) 2026年4月28日





ayaya pic.twitter.com/23U7lywzUb — 黄瓜 (@CetrioloCetos) 2026年4月28日









Diana pic.twitter.com/idw4h4PxWJ — Dojen (@undertow6150) 2026年4月28日













予告通り、クラのサリーちゃん描きましたー😆



巫女姿⛩見たくて！ https://t.co/s65WYE7leR pic.twitter.com/xhv40axXAs — 仁井学 NII Manabu (@aleos696) 2026年4月29日





123 pic.twitter.com/bK4POtTsgP — 狄拉克海里的X鱼 (@xzuxzuxzu) 2026年4月28日









本日4月29日は佐藤美桜の誕生日！

「美桜のハピバルーレット」

タイミングの良いところで止めてみてね！

無事にケーキを切れるかな？#都市伝説解体センター pic.twitter.com/We2fn6gRnn — 墓場文庫 🪦 都市伝説解体センター 🪬 和階堂真の事件簿 🚬 (@hakababunko) 2026年4月29日









プロセカユニットファンミーティング

Leo/need in 東京



キービジュアル＆衣装デザインを担当させていただきました💫 https://t.co/e1DwdiNMc4 pic.twitter.com/z8a58XnAt6 — 裕🐧 (@youcapriccio) 2026年4月27日





【WORK】



『MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”』の

キービジュアルを担当させていただきました💥

1st Mini Album発売、1st LIVE 開催、本当におめでとうございます！#MECHATUA_1stライブ https://t.co/KAycxZHWq6 pic.twitter.com/8na4RNYCb9 — 有坂 Arisaka (@stem04) 2026年4月28日





Fern pic.twitter.com/ZvQisBNB7y — センジ COMMISSIONS OPEN (@Senji_iii) 2026年4月28日





Monster Hunter Stories 3 pic.twitter.com/7Pc6f8mmF6 — Naka_da_Slacka (@NSlacka) 2026年4月28日













Hololive EN Gen 1

🐙💀🏵 pic.twitter.com/QW9zgS2OkZ — Ao🍔 (@A0S0L) 2026年4月28日









Defunct Angels I-V pic.twitter.com/ZMYUVD6ZqR — Carrion (@_CRRN_) 2026年4月28日

























스카이 비보잉 하는 거 좋다... pic.twitter.com/GvZ84vQgzu — 밤톨 (@bamtol_uma) 2026年4月28日

















🃏 pic.twitter.com/6OA1FpThcx — 괴도 Goedo (@KDKIIZ) 2026年4月28日





フォンテーヌ集録祈願 pic.twitter.com/tJEp7n3bGF — うぱも (@mochi_upamo) 2026年4月28日











クイズ！アオイネア【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画





【Vic3】新DLC登場! 徳川幕府で明治維新を潰す日本プレイ #1【Victoria3先行プレイ】 - ニコニコ動画







当時を知らない方々に

アニメ「けものフレンズ」の凄さは、放送開始時点で旧ソシャゲがサ終していて、特にスポンサーの後ろ盾も無く、「敗戦処理」とまで言われていたコンテンツを、わずか3ヶ月の放送期間で覇権コンテンツまでのしあげた「神アニメ」であった事なんですよ — 微妙な人 (@meganetensi) 2026年4月29日



YouTubeのボイロ劇場活動は綱渡りって話をする～突然の死～【楽屋裏】 - ニコニコ動画









コミティア魂・第一回 コミティア前夜、『ぱふ』の時代｜bxjp









ずぼら真由メイドすき pic.twitter.com/i6VLq0ciLl — 4040 (@avonlea1979) 2026年4月30日





アルトちゃ pic.twitter.com/6DQbB18DZc — ロマロン2 (@ribird8739) 2026年4月29日

















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＜＜ 𝗡𝗘𝗫𝗧 ＞＞

𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗝𝗨𝗟𝗬

情報解禁

━━━━━━━━━━━#ソードアート・オンライン

完全新作オリジナル劇場版制作中。



続報をお待ちください。#sao_anime pic.twitter.com/baEbs6rHo6 — アニメ ソードアート・オンライン 公式 (@sao_anime) 2026年4月29日









新マクロス級1番艦

こちらも設定はありませんでしたが「初期型なのでシェルは無しで」と河森さんの指示。

レイアウトの段階でも監修して頂き「シティの上に小型艦を配置して影を落とすとスケール感出るよ」と描き加えて頂きました。

#マクロス7 pic.twitter.com/HUrEM5zcT3 — 名和 宗則 (@fattyNawa) 2026年4月29日



劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』GWはコナン篇【大ヒット上映中！】 - YouTube





『転生したらスライムだった件』第4期オープニング映像 第1弾 - YouTube





『転生したらスライムだった件』第4期エンディング映像 第1弾 - YouTube





『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』予告第3弾 - YouTube





『The Spell Brigade』 - ローンチトレーラー | PS5® - YouTube





【神矢伶（レイ）】キャラクタームービー #亰都ザナドゥ - YouTube





【六道楓華（フウカ）】キャラクタームービー #亰都ザナドゥ - YouTube





シーズン3 先行PV「巻き起こる風を前にして」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





初星学園 「VEIL」Official Music Video (HATSUBOSHI GAKUEN - VEIL) - YouTube





TVアニメ「うしろの正面カムイさん」【公式ティザーPV】 - YouTube





『JDM：ジャパニーズドリフトマスター』リリーストレーラー - YouTube





『JDM：ジャパニーズドリフトマスター』有料DLC「Made in USA」リリーストレーラー - YouTube





2026年9月3日発売 『The Blood of Dawnwalker』 ストーリートレーラー - YouTube





『アーケードアーカイブス2 サイバーコマンド』配信開始！ - YouTube





『Save My Scrap -セイブ・マイ・スクラップ-』 ローンチトレーラー | PS5® Games - YouTube





「また日本だ！異世界のゲートが開くのはいつだって日本だ...」日本の漫画やアニメは見たいが日本が舞台なのは嫌だという人たちがいる→もっと自国のクリエイターを育ててほしい - Togetter



「Nintendo様から『見せてほしい』『点検させてほしい』と言われました」購入から数ヶ月、丁寧に扱ってきたSwitch 2に謎の故障が→対応が丁寧で安心できる - Togetter







所属タレント「小森めと」に関するご報告 | ぶいすぽっ！











無知のグルメ 19話 - ジャンプルーキー！





無知のグルメ ONICHA (1/2) pic.twitter.com/VFhOgbOIvG — コケ山/漫画 (@natsuyasumidaze) 2026年4月27日



スタジオジブリが忘れられていく──日本テレビが守る広告収入、失われる視聴機会（松谷創一郎） - エキスパート - Yahoo!ニュース



第3話「テレビ育成計画」｜アニメ『キャンディーカリエス』本編 - YouTube













◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



25年前の自分へ、君は初めてのお芝居で戸惑いながら毎日を過ごし、幾度となく俳優を諦めかけた。プライドを見事に打ち砕かれ、雨の中泣きながら歩いて帰った事もあった。この作品が終わったら別の仕事を探そうと、何度も悩んだ。しかしそれは全て報われるぞ。見てみろ、25年後にアギトの映画が完成し今… — 要潤 (@kanamescafe) 2026年4月29日











◆新商品（衣・食・住）

ハーゲンダッツ『クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー』 | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs



