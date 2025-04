2025年04月30日 08時00分 映画

アカデミー賞が「生成AIが映画に使われているかどうかはプラスにもマイナスにもならない」と公式のガイドラインに明記



アカデミー賞の選考・授与を行う映画芸術科学アカデミーは2025年4月22日に、新たな条項を付け加えた映画の応募資格ガイドラインを発表しました。付け加えられたルールには生成AIについての言及があり、始めて生成AIについて規則で明文化された形になりました。



2024年制作の映画「ブルータリスト」がアカデミー賞候補としてノミネートした際、作中でアメリカへと渡ったハンガリー系ユダヤ人建築家の主役とその妻が話すハンガリー語について、AIを使用して編集したことが明らかになって議論を巻き起こしました。「ブルータリスト」の映画編集を担当したダーヴィド・ヤンチョー氏によると、ハンガリー語では特定の単語の発音が難しいため、俳優が話す単語の一部をAIで調整することで自然なハンガリー語に聞こえるようにしたそうです。また、主役の建築家が作中で作った一連の建物や建築図面について、生成AIで作成したこともヤンチョー氏は認めています。



そのほかにも「DUNE/デューン 砂の惑星」や「名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN」などさまざまな注目作がAIを活用していることが話題になったため、映画芸術科学アカデミーはアカデミー賞への応募要件の変更を進めていました。Varietyの報道によると、2025年2月時点では「作品にAI使用の有無を開示する義務」をアカデミー賞のノミネート要項として追加することが検討されていました。





最終的に、2025年4月に公開されたアカデミー賞の映画応募資格ガイドライン(PDFファイル)には、「生成AIをはじめとする、映画製作に使用されたデジタルツールについては、ノミネートの可能性を高めるものでも、損なうものでもない」という文言が追加されました。



新しいルールでは、検討されていた「AI使用の有無を開示」は義務付けられることなく、AIの使用自体はアカデミー賞のノミネートに何ら影響しないことが明言された形になりますが、合わせて「アカデミーと各支部は、賞を授与する映画を選択する際、創造的な作家性の中心に人間がどの程度いたかを考慮し、業績を判断する」とも記載されています。そのため、生成AIで大部分を作成した映画や、AIによって作品性が損なわれているような場合は、アカデミー賞に適さないと見なされます。



そのほかに新しいルールで追加されたものとして、「最終投票に参加する会員は、特定のカテゴリーの候補作品をすべて視聴する必要がある」ということが定められました。ただし、ニューヨーク・タイムズは「投票者は用紙に各作品を視聴した旨を記載する必要があるようになるだけで、全部見たとウソをつくことは依然として可能です」と指摘しています。