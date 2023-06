グラミー賞主催団体が音楽におけるAI利用への見解を発表、音楽でのAI使用はOKだが完全にAIで生成された曲は禁止

音楽業界における優れた業績を表彰する「グラミー賞」の主催元、ザ・レコーディング・アカデミーが、AIで生成された音楽に関して制限を設けることを明らかにしました。 New Grammy Award Rules Allow AI Use | Time https://time.com/6288131/grammys-ai-rules/ 生成AIは、人間の作曲を支援するだけでなく、新しい楽曲をまるごと作り出すこともできます。2023年6月にはMetaが独自の音楽生成AIモデル「MusicGen」を公開しており、音楽生成AIの実力をデモを使って推し量ることができます。 Metaが音楽生成AIモデルをオープンソースで公開、テキスト&音声入力で誰でも高品質な音楽を作成できるように - GIGAZINE

2023年06月19日 11時56分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

