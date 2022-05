2022年05月12日 15時00分 ネットサービス

Googleが仮のクレジットカード番号を生成して安全に買い物できるサービス「Virtual Cards」を発表



Googleがネットショップなどの決済時に自分の所持するクレジットカード番号とは別の番号を生成するサービス「Virtual Cards」を発表しました。Virtual Cardsを用いることで、ユーザーはクレジットカード番号の流出を心配することなくネットショッピングを楽しめるようになります。



ネットショップで買い物をする際はクレジットカードを利用すればスムーズな決済が可能ですが、クレジットカード番号がネットショップから流出してしまうリスクに不安を感じることもあります。Google PayやApple Payといった決済手段を使えばクレジットカード番号を隠しつつ代金を支払えますが、これらの決済手段はネットショップの対応状況によっては使用不能なこともあります。



今回Googleが発表したVirtual Cardsは、AndroidやPCにインストールしたChromeが「クレジットカード情報の入力欄」を検知した際に「仮想的なクレジットカード番号」を生成してくれるサービスで、ネットショップがクレジットカード決済に対応してさえいれば利用できます。





Virtual Cardsは2022年夏からアメリカで利用可能となる予定で、VISAやAmerican Express、Capital One、Mastercardのクレジットカードに対応するとのことです。