「Apple Pay」はセキュリティやプライバシーの面で他のデジタルウォレットより優れているのか？

Apple Pay はAppleが提供する決済プラットフォームおよびモバイルウォレットであり、クレジットカードや電子マネーを事前に設定しておくことで、iPhoneやApple Watchを端末にかざすだけで支払いが可能です。そんなApple Payは、端末にクレジットカード番号を保存しないので安全だといわれることがありますが、本当にApple Payはセキュリティやプライバシーの面でクレジットカードや他の決済方法より優れているのかについて、UI/UXデザイナーでYouTuberでもあるマット・ビルヒラー氏が解説しています。 Digital wallets and the “only Apple Pay does this” mythology https://birchtree.me/blog/digital-wallets-and-the-only-apple-pay-does-this-mythology/

・関連記事

アメリカン・エキスプレスの顧客名・クレジットカード番号・有効期限など会員データが仲介業者から流出 - GIGAZINE



闇サイト「BidenCash」が216万件のクレジットカードを「1周年記念」で無料放出 - GIGAZINE



クレジットカード会社が集めた個人情報が信用情報機関やブローカーを通じて犯罪者に拡散されてしまっているとの指摘 - GIGAZINE



「紙とペン」で169件ものクレジットカード詐欺をはたらいた新聞売りの男 - GIGAZINE



Googleが仮のクレジットカード番号を生成して安全に買い物できるサービス「Virtual Cards」を発表 - GIGAZINE



iPhoneには「認証なしでApple Payでの支払いが可能になる脆弱性が存在する」とセキュリティ研究者が指摘 - GIGAZINE



Appleの新決済システム「Apple Pay」はどれくらい安全なのか? - GIGAZINE



Appleの新決済システム「Apple Pay」の仕組みがよくわかるまとめ&実際に使ってみたよムービー - GIGAZINE



2024年03月28日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.