2021年07月09日 13時00分 モバイル

Google Payの残高を現実でも使えるようにする仮想カード「Google Pay balance」が登場



かざすだけで通信するNFCでGoogle Payの残高を支払える仮想カード「Google Pay balance」の展開がアメリカでスタートしました。報道によると、Googleは「まもなく『全ての』Androidユーザーで利用できるようになる予定です」と回答したとのことです。



Google専門ニュースサイトの9to5Googleが、2021年7月第2週に行われたアップデートによって、アメリカではGoogle Payに「残高をNFCによって支払うことができる仮想Visaカード」を追加できるようになったと報じました。このアップデート以前ではGoogle Payの残高は、Google Playでのアプリ購入やGoogle Storeでの製品購入、銀行口座への入金(アメリカのみ)などにしか対応していませんでしたが、Google Pay balanceの登場によって、Google Payの残高を対応店舗で直接支払えるようになります。





Google Payには他人に残高を送付できる機能が存在するため、個人間送金で得た資金を手軽に活用できるようになったと報じられています。



Googleはシティグループなどの金融機関と連携し、「Google Pay経由で銀行口座サービスを利用できるようにする」という機能を2021年中に提供する予定。こうした取り組みによってGoogleアカウントが実質的に「デジタル銀行口座」となるため、最終的には物理的なGoogleカードが登場するだろうと予測されています。



新たに追加されたGoogle Pay balanceは、Google Payアプリから申し込みを行うことによって利用可能になるそうです。2021年7月9日時点ではアメリカ限定とのことですが、9to5GoogleはGoogleから「まもなく『全ての』Androidユーザーで利用できるようになる予定です」という回答を得たと報じています。