M1チップ搭載で生まれ変わった新型「iMac」とIntelチップ搭載iMacのスペックを比較

Appleのディスプレイ一体型コンピューターである「iMac」は、10年以上にわたり同じデザインが採用されてきましたが、2021年4月の 配信イベント でついに新デザインの M1搭載iMac が発表されました。この新しいiMacには初の Apple Silicon である「 M1 」チップが搭載されています。一方で、 Intel製のCPUを搭載したiMacも引き続き販売中 ということで、M1搭載iMacとIntelチップ搭載iMacのスペックを比較しまくってみました。 New M1 iMac vs Intel: Specs, features, price, more - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/04/22/new-m1-imac-vs-intel-imac/ 2021年4月に発表されたM1搭載iMacは、これまで販売されてきた21.5インチのIntelチップ搭載iMacに代わる、新しいiMacのエントリーモデルとなるものです。M1チップを搭載したことでロジックボードの小型化&電力効率の向上による排熱機関の縮小が可能となり、これまでで最も薄いわずか11.5mmのiMacへと生まれ変わりました。

2021年04月23日 12時30分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

