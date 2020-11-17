Apple独自開発の「M1」チップがベンチマークでGeForce GTX 1050 TiやRadeon RX 560を上回ったことが判明
Mac向けSocとしてAppleが初めて独自開発し、MacBook Airなどに搭載される「M1」チップが、グラフィックス性能に関するベンチマークで、他社製グラフィックスカードを上回る数値を出したことがわかりました。
Apple's M1 SoC Shreds GeForce GTX 1050 Ti In New Graphics Benchmark | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/news/apple-silicon-m1-graphics-performance
Apple's M1 chip outperforms GeForce GTX 1050 Ti in graphics benchmark - 9to5Mac
https://9to5mac.com/2020/11/16/apples-m1-chip-outperforms-geforce-gtx-1050-ti-in-graphics-benchmark/
「M1」チップのグラフィックス性能の詳細をAppleは明かしていませんが、IT系ニュースサイト・Tom's Hardwareにより、ベンチマークソフト「GFXBench 5.0」を用いて出された結果が以下の内容です。全体的にApple M1はGeForce GTX 1050 TiやRadeon RX 560を上回る数字を出しています。
|名称
|Aztec Ruin(Normal)
|Aztec Ruin(High)
|Car Chase
|1440p Manhattan 3.1.1
|Manhattan 3.1.1
|T-Rex
|ALU2
|Driver Overhead 2
|Txturing
|Apple M1
|203.6FPS
|77.4FPS
|178.2FPS
|130.9FPS
|274.5FPS
|660.1FPS
|298.1FPS
|245.2FPS
|71,149MTexels/s
|GeForce GTX 1050 Ti
|159.0FPS
|61.4FPS
|143.8FPS
|127.4FPS
|218.3FPS
|508.1FPS
|512.6FPS
|218.2FPS
|59,293MTexels/s
|Radeon RX 560
|146.2FPS
|82.5FPS
|115.1FPS
|101.4FPS
|174.9FPS
|482.9FPS
|6275..4FPS
|95.5FPS
|22,8901MTexels/s
比較対象となったGeForce GTX 1050 Ti、およびRadeon RX 560は発売から3年が経過した品で、その差を指摘する声もあるものの、Apple M1が統合グラフィックス性能においてその上をいっているのは偉業であると、ニュースサイトの9to5macは記しています。
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