CDの音楽をWAVファイルに変換する「CD2WAV32 for Windows11 Revision 4.00jp」レビュー、実に約16年ぶりのアップデート

設定画面が開くので、まずは「出力ファイル」のタブを選択し、「出力ファイルの種類」を選びます。CD2WAV32 for Windows11ではWAV形式・WMA形式・MP3形式に出力することが可能で、今回はWAV形式でリッピングするため、「WAVファイル」を選択。CDのデータはWAV形式のほか、WMA形式あるいはMP3形式に圧縮することも可能。CD2WAV32 for Windows 11にはMP3エンコーダーが内蔵されていますが、もろぼし☆らむ氏によると「内蔵のMP3のエンコーダを使うとコメントに不明なデータを付けてしまう」とのことなので、MP3形式で書き出したい場合は別途エンコーダーを用意するのがよさげ。

「 CD2WAV32 」はもろぼし☆らむ氏の開発したフリーのCDリッピングソフトです。このCD2WAV32が2005年にリリースされたRevision 3.55JPからおよそ20年ぶり、評価版だったRevision 3.26JPβ2からおよそ16年ぶりにアップデートされ、Windows 11に正式対応した「 CD2WAV32 for Windows11 Revision 4.00jp 」が2025年5月末にリリースされたので、実際に使ってみました。 CD2WAV32 for Windows11 Revision 4.00jpをリリースしました – 新しい経験の日々の記録 https://www.mlum-factory.com/blog/archives/5065 CD2WAV32 for Windows11 Revision 4.00jpは もろぼし☆らむ氏の個人サイト にある以下の「Delphi関連のぺえじ。」から入手可能。 みゃん☆みゃん☆ふぁくとりぃ-Delphi関連のぺえじ。 https://www.mlum-factory.com/delphi.html 「CD2WAV32 for Windows11」をクリックすると、ZIP形式でソフトウェアをダウンロードできます。ファイルサイズは3.03MBです。

2025年06月04日 20時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

