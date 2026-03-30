2026年03月30日 12時15分 メモ

メモリ関連の市場価値が約1000億ドル減少しマイクロン株は15％下落、GoogleによるTurboQuant圧縮アルゴリズムの発表でAIのメモリ使用量が激減するとの報道から



2026年3月27日週、アメリカのメモリチップ関連株が大幅に下落し、市場価値が約1000億ドル(約15兆9800億円)近く失われたことが分かりました。直前にGoogleが発表した、メモリ使用量を既存の6分の1に削減する技術の影響が大きいとみられています。



Micron Stock Slumps After Google Unveils New Technology

https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-03-26-2026/card/micron-other-chip-stocks-slump-after-google-unveils-new-memory-technology-e9AcL0KjBrvR0tL8D34J



Chip Selloff Deepens After Google Touts Memory Breakthrough - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-26/memory-stock-boom-seen-resilient-to-threat-from-new-google-tech



Tech stocks hammered on Iran war worries, Meta legal woes

https://www.cnbc.com/2026/03/27/tech-stocks-iran-war-meta-verdict.html



2026年3月24日、GoogleはAIで大きな負担になっているメモリ使用量を減らしつつ、処理速度と検索性能も高めることを目的とした圧縮技術群「TurboQuant」「PolarQuant」「Quantized Johnson-Lindenstrauss(QJL)」を発表しました。テストでは、少なくともメモリ使用量を6分の1に削減できたと報告されています。



AIを8倍高速化しメモリ使用量を6分の1に削減するGoogleの新アルゴリズム「TurboQuant」 - GIGAZINE





この発表以後、メモリチップ関連株が下落の兆候を見せました。例えばアメリカの半導体メーカーであるマイクロン株は15％下落し、市場価値で700億ドル(約11兆2000億円)以上を損失。前年にS＆P500で最も好調だったSanDiskは約150億ドル(約2兆4000億円)の価値を失いました。また、ストレージ企業であるウエスタンデジタルとSeagateもそれぞれ数十億ドル(数千億円)規模の損失を出しました。



マイクロンなどのメモリ企業は、AIがメモリの供給能力を上回る需要を生み出したため、製品の市場価格が上昇すると共に株価も大きく上昇していました。





資産運用会社Informed Momentum Companyの最高投資責任者であるトラビス・プレンティス氏は、「これらの株はこれまで非常に大きく上昇してきたため、わずかなニュースでも株価に影響を与えるのは合理的だ」と指摘しました。



メモリ関連とは別に、GoogleとMetaが裁判で敗訴した件を受けて、SNS関連株も下落したと伝えられています。これによりハイテク株全体が下落しました。



SNS依存症をめぐる裁判でInstagramとYouTubeの過失が認定されユーザー1人に約10億円支払い - GIGAZINE





ただ、一部の投資家は、技術により効率化が進んでも資源の消費量はむしろ増えてしまうという理論「ジェボンズのパラドックス」を引用し、「短期的な脅威はない」「コストが下がれば製品の採用需要が高まる可能性があるため、長期的にはメモリメーカーにとっても有益となるかもしれない」などと指摘しました。

