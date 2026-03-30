2026年03月30日 12時05分 AI

Anthropicのブログ記事の下書きから新型AIモデル「Claude Mythos」の存在が発覚、Anthropicは事実を認め「性能面で飛躍的な進歩を遂げた」新たなAIモデルのテストを実施していると発表



AI企業のAnthropicが、開発中の新しいAIモデル「Claude Mythos」に関する情報を誤って公開状態にしていたことが判明しました。この事実はコンテンツ管理システム(CMS)の構成ミスによるデータ漏えいによって明らかになったもので、AnthropicはClaude Mythosの存在を認め、記事作成時点では一部の顧客を対象にテストを行っていると説明しています。



Exclusive: Anthropic ‘Mythos’ AI model representing ‘step change’ in power revealed in data leak | Fortune

https://fortune.com/2026/03/26/anthropic-says-testing-mythos-powerful-new-ai-model-after-data-leak-reveals-its-existence-step-change-in-capabilities/



Exclusive: Anthropic left details of unreleased AI model, exclusive CEO event, in unsecured database | Fortune

https://fortune.com/2026/03/26/anthropic-leaked-unreleased-model-exclusive-event-security-issues-cybersecurity-unsecured-data-store/



今回の情報漏えいは、Anthropicが使用していた外部のコンテンツ管理システムの構成におけるヒューマンエラーが原因でした。システムにアップロードされた資産がデフォルトで公開設定になっていたため、未公開のブログ記事や画像、PDFなど3000件近い資産が誰でも検索・アクセス可能な状態になっていたとのこと。





漏えいしたブログの草案によると、この新しいAIモデルは「Claude Mythos」と呼ばれており、「Capybara」という新しい階層に属するモデルとして位置づけられています。漏えいしたブログの記事は以下でアーカイブされています。



Claude Mythos - Archive

https://m1astra-mythos.pages.dev/





このCapybaraは、これまで同社で最も強力だったOpusモデルよりもさらに巨大かつ高知能な新しいモデル層で、既存のClaude Opus 4.6と比較して「ソフトウェアのコーディングや学術的推論、サイバーセキュリティのテストにおいて劇的に高いスコアを記録している」とされています。



AnthropicはClaude Mythosをこれまでの性能を大きく塗り替えるステップチェンジと位置づけていますが、運用コストが高く、まだ一般向けのリリースができる状態ではないため、記事作成時点では一部の早期アクセス顧客に限定して試験運用を行っている段階だとのこと。



また、Anthropicは、Claude MythosがこれまでのAIモデルを遥かに凌駕するサイバー能力を備えていることから、悪用されるリスクを警戒していると説明しました。事実、中国政府に関連すると見られるハッカー集団が、すでにClaude Codeを利用してIT企業や政府機関など約30の組織に侵入を試みた事例も報告されており、強力なモデルの管理は喫緊の課題となっています。



Claude Mythosは既存の防御側の努力を上回る速さで脆弱性を悪用できる可能性があり、ハッカーによる大規模なサイバー攻撃に利用される懸念があるため、Anthropicは慎重なリリース戦略を計画しています。





さらに漏えいした資料には、イギリスのホテルで開催予定の、ヨーロッパの有力なビジネスリーダーを対象とした招待制のCEOリトリートに関する詳細も含まれていました。この2日間の会合にはAnthropicのダリオ・アモデイCEOも出席し、参加者は未発表のClaudeの機能を体験する予定となっていた模様。



Anthropicは海外メディアのFortuneから指摘を受けてデータの非公開化措置を講じており、「流出した内容は公開検討中の草案であり、顧客データやセキュリティ基盤への影響はない」と述べています。なお、こうしたウェブサイト経由の情報漏えいは過去にAppleやGoogle、テスラなどでも発生しており、FortuneはAIツールの普及によってこうした未公開情報の探索が容易になっている側面を指摘しています。

