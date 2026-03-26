2026年03月26日 11時54分 ネットサービス

SNS依存症をめぐる裁判でInstagramとYouTubeの過失が認定されユーザー1人に約10億円支払い



カリフォルニア州ロサンゼルスで係争中の民事訴訟において、Instagramを運営するMetaと、YouTubeを運営するGoogleにそれぞれ過失があると認められ、両社に対してうつ病と身体醜形障害を発症したユーザーに合計600万ドル(約9億5700万円)を支払うよう命じる判決が下りました。



Social media trial: Meta and Google found negligent : NPR

https://www.npr.org/2026/03/25/nx-s1-5746125/meta-youtube-social-media-trial-verdict



Landmark verdict finds Instagram, YouTube were designed to addict kids - Los Angeles Times

https://www.latimes.com/california/story/2026-03-25/social-media-lawsuit-trial-meta-google-verdict



訴訟を起こしたのは記事作成時点で20歳の女性です。6歳の時にYouTubeを、11歳の時にInstagramを使い始めたというこの女性は、アプリをほぼ常時閲覧し、絶え間ない通知によって利用をやめることが困難になった結果、重度の身体醜形障害、うつ病、自殺念慮に苦しんだと主張しました。



女性の弁護士は、絶え間ない通知、無限にスクロールしてコンテンツを閲覧できるシステム、美肌フィルターといった機能によって、InstagramやYouTubeのようなアプリはカジノと同等のものとなり、若者たちが中毒になってしまっていると主張。問題はユーザーが投稿する内容ではなくサービスの構造そのものにあると指摘しました。





女性は承認欲求が非常に強く、学校ではトイレに駆け込んで自分の投稿についた「いいね！」の数をチェックしていて、勉強に集中するのが難しかったといいます。弁護士は、女性が体型に関する悩みを抱えていた時期に投稿した数百枚の自撮り写真を集めて全長約10メートルのコラージュを作成。法廷でMetaのマーク・ザッカーバーグCEOに見せながら「アカウント作成の最低年齢である13歳を下回る少女が、なぜこれほどまでにアプリに執拗に投稿できたのか」といった質問を浴びせました。



MetaとGoogleの弁護士は、女性が家庭で精神的・肉体的な虐待を受けていたことを強調したほか、女性のセラピストが「アプリの利用が精神疾患の一因であった」とは報告していない点を指摘しました。





およそ6週間に及ぶ審理の結果、陪審員は原告の主張を支持しました。これに伴い、MetaとGoogleに対し、補償的損害賠償として300万ドル(約4億7800万円)、懲罰的損害賠償としてさらに300万ドルを支払うよう求める判決が下りました。Metaの責任の方が大きいと判断されていて、賠償金のうち70％をMetaが負担します。



原告側弁護士は「本日の評決は歴史的な瞬間です」と語りました。一方でMetaとGoogleは評決を不服とし、控訴する構えです。





なお、SnapchatとTikTokもこの訴訟の被告でしたが、事前に和解しています。



裁判所は、今回の事例を「カリフォルニア州における複数の関連訴訟の先例となるもの」と位置づけています。2026年の夏には全米の学区や保護者による類似の統合訴訟が扱われる予定です。



今回の判決の数時間前には、ニューメキシコ州でMetaに対する別の判決が下っています。ニューメキシコ州の件では、MetaがInstagramを児童性犯罪の温床に変えたとして、同社に対して3億7500万ドル(約598億円)の損害賠償を支払うよう命じられました。

