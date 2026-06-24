2026年06月24日 11時39分 メモ

AI株と半導体株を中心に世界的なハイテク株の売りが激化



現地時間の2026年6月23日、アメリカの半導体株が過去最高値から下落する動きを見せ、記録的な上昇相場の主導役となっていた半導体指数(SOX)が7.9％急落したことが分かりました。Micronやサンディスク、Seagateといった大手企業が軒並み下落しています。



Stock market news for June 23, 2026

https://www.cnbc.com/2026/06/22/stock-market-today-live-updates.html



Tech rout intensifies as sell-off grips global stocks

https://www.cnbc.com/2026/06/23/tech-stocks-sell-off-mag7-samsung-sk-hynix.html



Chip stocks plunge, but bargain-hunters limit scale of tech rout | Reuters

https://www.reuters.com/business/media-telecom/nasdaq-100-set-shed-over-1-trillion-tech-selloff-deepens-spacex-slides-2026-06-23/



Global tech sell-off intensifies, led by AI and chip stocks

https://www.nbcnews.com/business/business-news/tech-sell-off-markets-spacex-alphabet-nasdaq100-stocks-rcna351331



23日、AIブームを主導した半導体企業のMicronとサンディスクの株価が13％下落しました。同じく半導体を手がけるAMDは6％、Qualcommは8％下落し、世界で最も市場価値の高い企業であるNVIDIAは4.1％下落して時価総額が5兆ドル(約800兆円)を下回りました。これによりハイテク株比率の高いナスダック総合指数(IXIC)は2.2％下落しました。



半導体株の急落はアメリカ以外でも見られています。韓国ではSK hynixとSamsung株がそれぞれ12％下落し、韓国総合株価指数(KOSPI)は3カ月以上ぶりの大幅下落となる9.99％の急落を見せました。同日午後には証券取引所全体で自動的に20分間の取引停止が発動されています。ロイターはこの下落について「規制当局が半導体セクターの上昇過熱兆候を示したことで、海外投資家が半導体メーカー株を売り越したため」と考察しています。





欧州でも株価は急落し、ストックス欧州600(STOXX)テクノロジー株指数は3％下落しています。半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクスと半導体製造装置メーカーのASMIは両銘柄とも7％以上下落し、STOXX 600指数の中で最も大きく下落した銘柄の1つとなりました。



このほかAppleやSeagateなども株価が下落しましたが、AmazonやMicrosoftなど半導体製造とは直接関係のない一部のハイテク企業株は上昇し、ウォルマート、プロクター・アンド・ギャンブル、ジョンソン・エンド・ジョンソンといった景気の変動の影響を受けにくい業種、いわゆるディフェンシブ銘柄も上昇しました。





世界中の市場で半導体株の売り圧力が高まったにもかかわらず、一部の専門家は楽観的です。資産運用会社ストラテジー・アセット・マネジャーズのCEOであるトム・ヒューリック氏は、CNBCに対して「市場は現在非常に流動的です。壊滅的な崩壊に陥る兆候は全く見られず、十分な流動性があり、企業の収益成長も非常に好調です」と述べました。



実際、Micron株は2026年の初めから260％以上値上がりしており、過去12カ月間では760％以上上昇しています。Samsungも過去12カ月間で412％、SK hynixに至っては800％以上上昇しており、上がり続けた株に若干の揺れが生じた程度だとの見方が優勢。JPモルガンのアナリストは今回の売りについて「Micronが間もなく決算を発表する前の不安を反映している可能性がある」と指摘し、ウェドブッシュ証券のテクノロジー調査責任者であるダン・アイブス氏は「テクノロジー業界が何度も経験するAI革命の正念場の1つにすぎない」と考察しました。

