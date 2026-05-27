2026年05月27日 12時10分 メモ

Micronの時価総額が初めて1兆ドルに到達、SKハイニックスも続いて「1兆ドルクラブ」入り



世界的なメモリーメーカーのMicron Technology(マイクロンテクノロジー)の株価が前週比で19％上昇し、時価総額が1兆ドル(約160兆円)に到達しました。Micronにとって時価総額1兆ドル到達は初で、2026年5月に時価総額7000億ドル(約111兆円)に達したばかりでした。また、MicronやSamsungと並ぶ大手のSKハイニックスもMicronを追うように時価総額1兆ドルに到達しています。



Micron hits $1 trillion market cap for the first time

https://www.cnbc.com/2026/05/26/micron-stock-trillion-market-cap.html





Nasdaq 100 Hits 30,000 On Micron's 18% AI-Driven Rally - American Airlines Group (NASDAQ:AAL), Allegro Mi - Benzinga

https://www.benzinga.com/markets/equities/26/05/52788918/micron-powers-tech-records-18-percent-nasdaq-100-highs



SK하이닉스, 220만원 뚫고 시총 ‘1조 달러 클럽’ 가입… 삼성전자 이어 두 번째

https://www.chosun.com/economy/stock-finance/2026/05/27/MJMJLHA2YRFOXIV4KUAVY5YOZ4/





揮発性メモリー市場は世界的にSamsung、SKハイニックス、Micronの3強が支配しています。Samsungは韓国に本拠を置く世界最大級の電機メーカーで、半導体メモリーだけでなくスマートフォンやディスプレイの分野にも強く、時価総額は1兆2000億ドル(約191兆円)に上ります。



AIブームによる株価上昇の流れはメモリー業界にも及んでおり、Micronの株価は2026年に入って124％上昇、前年比だと700％上昇し、2026年5月に時価総額7000億ドルを突破して「時価総額ランキングでアメリカ企業のトップ10」にくい込みました。





さらに、大手投資銀行・UBSのアナリストがMicronの目標株価を535ドル(約8万5200円)から1625ドル(約25万9000円)へおよそ3倍に引き上げたことが買いの材料となり、勢いは加速。現地時間2026年5月26日に時価総額が1兆ドルに到達しました。これはMicron史上初の数字です。



また、Micronと並ぶメモリーメーカーのSKハイニックスも株価上昇が続き、2026年5月27日には前日比9％の値上がりで時価総額は1592兆ウォン(約168兆円)となりました。この日のドル対ウォンの為替レートである1ドル＝1504ウォンで計算すると1兆590億ドルに相当し、SKハイニックスも「1兆ドルクラブ」入りを果たした形です。なお、韓国市場に上場している企業の「1兆ドルクラブ」入りはSamsungに続く2社目、アジア圏としては台湾の半導体メーカー・TSMCとSamsungに続く3社目です。



時価総額ランキングサイトのcompaniesmarketcap.comによると、記事作成時点で1位はNVIDIAで5兆2040億ドル(約830兆円)。11位がSamsung、12位がSKハイニックス、13位に持株会社のBerkshire Hathawayが入り、14位がMicronとなっています。



Companies ranked by Market Cap - CompaniesMarketCap.com

https://companiesmarketcap.com/

