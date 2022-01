2022年01月04日 10時27分 メモ

Appleの時価総額が約340兆円を突破、世界で初めて3兆ドル企業に



Appleの株価が2022年1月3日に値上がりし、時価総額が一時3兆ドル(約340兆円)を突破しました。



Apple becomes first U.S. company to reach $3 trillion market cap

https://www.cnbc.com/2022/01/03/apple-becomes-first-us-company-to-reach-3-trillion-market-cap.html



Apple Becomes First Company to Hit $3 Trillion Market Value - The New York Times

https://www.nytimes.com/2022/01/03/technology/apple-3-trillion-market-value.html



Appleの株価は2020年6月に初の1兆5000億ドル(約173兆円)を突破し、さらにその約2カ月後の8月に2兆ドル(約230兆円)の大台に乗りました。



Appleの時価総額が210兆円を突破、初の2兆ドル企業に - GIGAZINE





2022年1月3日に、Appleの株価が約2.5%上昇して約182.8ドルとなり、時価総額が一時3兆ドルを突破しました。同社の株価は取引終了時には182.01ドルまで下落したため終値ベースでの3兆円超えは逃したものの、時価総額が3兆ドルに達した企業はAppleが史上初とのことです。



by Nasdaq



The New York TimesがAppleの株価の月次データを元に作成した、時価総額の推移を表すグラフが以下。Appleの株価は上場から約40年後の2018年に1兆ドル(約115兆円)を突破し、その後約2年で2兆ドルに到達。そこから1年半足らずで今回の3兆ドル超えを達成しました。同じアメリカのIT大手のMicrosoftの時価総額が2.5兆ドル(約288兆円)、Googleの親会社・Alphabetが1.9兆ドル(約219兆円)、Amazonが1.7兆ドル(約196兆円)にとどまっているのと比べると、Appleの時価総額がいかに高いかが分かります。



by By Ella Koeze and Jason Karaian



アメリカのニュースメディア・CNBCは「最近の株式市場の見通しが不透明な中、Appleはその堅調なバランスシートと膨大なキャッシュ・フローにより、投資家から資産の安全な避難先として注目されています」と述べて、Appleが投資家から手堅い投資先として評価されていることが今回の時価総額3兆ドル突破の要因になっていると指摘しました。