NVIDIAの時価総額が3兆ドルを突破、Appleを超えMicrosoftに次ぐ世界第2位に

Nvidia overtakes Apple as No. 2 most valuable company | Reuters https://www.reuters.com/technology/nvidia-verge-overtaking-apple-no-2-most-valuable-company-2024-06-05/ NVIDIAは、2025年度第1四半期(2024年2月~4月)の決算報告で前期比18%増加の260億4400万ドル(約4兆円)を計上しました。NVIDIAはGPUやAIアクセラレータなどの半導体を製造する企業ですが、近年はデータセンター部門でも大きな収益を上げており、2025年度第1四半期ではデータセンター部門だけで前期比23%増・前年比427%増の226億ドル(約3兆5000億円)の収益を記録しました。 NVIDIAの2025年度第1四半期収益は前年比262%増、特にデータセンター部門は前年比427%増で過去最高 - GIGAZINE

半導体メーカーのNVIDIAの株価が5%上昇し、時価総額が設立以来初めて3兆ドル(約468兆円)を超え、Appleを抜いて世界第2位の公開企業となりました。 Nvidia hits $3 trillion market cap on back of AI boom https://www.cnbc.com/2024/06/05/nvidia-briefly-passes-3-trillion-market-cap-on-back-of-ai-boom.html

