2026年05月27日 12時02分 メモ

アメリカ企業・Kyndrylによる認証ITサプライヤー・Solvinityの買収をオランダ政府が阻止、「公共の利益に対するリスクの可能性」



オランダ政府がアメリカに拠点を置くインフラサービス企業・Kyndrylによる主要なオンライン認証ITサプライヤー「Solvinity」の買収を阻止しました。



Netherlands blocks US takeover of vital digital supplier – POLITICO

https://www.politico.eu/article/netherlands-blocks-us-takeover-vital-digital-supplier/





Dutch gov’t blocks US company’s acquisition to maintain digital ID sovereignty | Biometric Update

https://www.biometricupdate.com/202605/dutch-govt-blocks-us-companys-acquisition-to-maintain-digital-id-sovereignty



Dutch government blocks US company from acquisition, citing 'risk to public interest' | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/05/26/dutch-government-blocks-us-company-from-acquisition-citing-risk-to-public-interest/



US Takeover of Dutch Cloud ID Provider Blocked by Government

https://www.devicesecurity.io/us-takeover-dutch-cloud-id-provider-blocked-by-government-a-31780



オランダの企業であるSolvinityは、税務・関税局や教育局などの政府機関がインターネット上でオランダ居住者の身元を確認するために使用できる本人確認プラットフォームの「DigiD」を運用しています。オランダ国民は病院の診察予約や住宅購入、公共機関とのやり取りを行う際に、このアプリを使って本人確認を行うことが可能です。



2025年11月、アメリカに拠点を置くKyndrylが、Solvinityを買収すると発表。しかし、これによりオランダで普及しているDigiDがアメリカの支配下に置かれることになるという懸念が広がっていました。



Kyndryl announces agreement to purchase cloud-services provider Solvinity

https://www.kyndryl.com/in/en/about-us/news/2025/11/kyndryl-purchase-cloud-services-solvinity





ヨーロッパでは近年アメリカの技術に依存することへの懸念が広まっており、フランスではZoom・Google Meet・Microsoft Teamsといったアメリカ企業によるソフトウェアを国産ツールに置き換える方針が発表されています。



フランス政府がZoom・Google Meet・Microsoft Teamsなどを国産ツールの「Visio」に乗り換える方針 - GIGAZINE





2026年5月26日、オランダのデジタル経済担当国務長官を務めるウィレミイン・アールツ氏が、投資審査を担当する機関が政府に対してKyndrylによるSolvinityの買収を阻止するよう勧告したことを明らかにしました。アールツ氏はこの買収について、「公共の利益に対する潜在的なリスクをもたらすもの」と語っています。



Kamerbrief besluit overname van Solvinity Omschrijving - Open overheid

https://open.overheid.nl/details/ec64d1c2-381a-43c3-9b15-06ba3399fb67





そして、オランダ政府はこの勧告を受け入れ、KyndrylによるSolvinityの買収を阻止することを決定しました。アールツ氏は「オランダは外国、特にアメリカに拠点を置くテクノロジー企業の存在、そしてそれらがオランダ経済とデジタルインフラにもたらす付加価値を高く評価しています。しかし同時に、公共の利益を保護することを目的とした独立した投資審査制度を維持しており、これは出身国に関係なくすべての投資家に平等に適用されるものです」と説明しています。



オランダ政府の決定に対して、Kyndrylは今回の決定に非常に失望しているという声明を発表。「今回の買収が政治問題化されたことで、この取引がSolvinityの顧客とオランダ国民にもたらすはずだった明確かつ重要な利益が覆い隠されてしまいました」と語りました。

