Zoomが暗号化技術のスタートアップKeybaseを買収、エンドツーエンド暗号化によりセキュリティが向上か

・関連記事

セキュリティ&プライバシー関連の問題が相次ぐオンラインビデオ会議アプリの「Zoom」 - GIGAZINE



ZoomやMicrosoft Teamsなどビデオ会議ツールの安全性をまとめたレポートをNSAが発表 - GIGAZINE



オンラインビデオ会議アプリ「Zoom」の暗号化キーの一部が「中国のサーバー」から発行されていると判明、「待機室」機能にも脆弱性アリ - GIGAZINE



Googleがオンラインビデオ会議アプリ「Zoom」の使用を禁止 - GIGAZINE



セキュリティ&プライバシー問題が続出のZoomが投資家に集団訴訟される - GIGAZINE



50万人分以上の「Zoom」アカウントが闇市場で売買されたと判明、価格は1アカウント1円未満で無料配布されるケースも - GIGAZINE



OSSのビデオ会議サービス「Jitsi Meet」がエンドツーエンドの暗号化に対応予定 - GIGAZINE

2020年05月08日 12時11分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.