2026年06月24日 11時17分 ハードウェア

Metaが自社ブランドでより安価な新型スマートグラス「Meta Glasses」を発表



Metaが大手メガネメーカー・EssilorLuxotticaと共同開発したAI搭載スマートグラス「Meta Glasses」を2026年6月23日に発表しました。価格は299ドル(約4万8100円)から、複数の国・地域で発売予定で、フレームやレンズ、カラーを組み合わせた26種類が用意されます。Ray-Ban MetaやOakley Metaとは異なり、今回はRay-BanやOakleyの名称を付けないMeta独自ブランドの製品として展開します。



We’re Partnering With EssilorLuxottica to Launch Meta Glasses

https://about.fb.com/news/2026/06/meta-essilorluxottica-partner-launch-meta-glasses/



Introducing Meta Glasses: A Range of New Styles from Meta and EssilorLuxottica, Starting at $299 - Meta | Metaストア (ja)

https://www.meta.com/ja-jp/blog/introducing-meta-glasses-a-range-of-new-styles-from-meta-and-essilorluxottica-starting-at-299/



Meta debuts new, cheaper smart glasses under its own brand | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/06/23/meta-debuts-new-cheaper-smart-glasses-under-its-own-brand/



Meta Glassesにはディスプレイは搭載されませんが、カメラ、耳をふさがないオープンイヤー型スピーカー、風切り音を抑える複数マイクを備えています。





側面のアクションボタンではMeta AIを呼び出せるほか、任意の機能を割り当てることも可能です。バッテリー駆動時間は8時間超で、折りたたみ式充電ケースを併用すると最大40時間分の追加充電ができるとしています。付属の充電台はこんな感じ。





フレームは、標準サイズとラージサイズを選べる長方形型の「Meta Adventurer」、存在感のある太めの「Meta Fury」、カイリー・ジェンナー氏と共同開発した細身の楕円型「Meta Glasses by Kylie」の3種類です。度付きレンズにも対応し、ノーズパッドは3段階で調整できます。





Meta AIには、Meta Superintelligence Labsが開発した「Muse Spark」を採用し、視界に映るものの理解、スポーツの結果や近隣レストランに関する質問への回答、カレンダー管理などを支援するとしています。





今後は、画面を持たない同製品向けに徒歩のターンバイターン案内機能を追加する予定です。ライブ翻訳には日本語、中国語、ヒンディー語、韓国語を含む14言語を新たに加え、リアルタイムの会話を支援するとしています。



競合のSnapは消費者向けスマートグラス「SPECS」を2195ドル(約35万3000円)で発表したばかりで、Metaは価格を大幅に抑えた製品でAIグラス市場の拡大を狙う形になります。



Meta Glassesは2026年6月23日から、Meta.com、Best Buy、Amazon、LensCrafters、Sunglass Hutなどで販売を開始しました。価格は299ドル(約4万8100円)からです。発売対象は「複数の国」と示されていますが、記事作成時点では日本版公式サイトでは「購入できません」と表示されています。

