2026年06月17日 13時42分 ハードウェア

SnapがARスマートグラス「SPECS」を公開、約35万円で2026年秋出荷予定



写真・動画共有アプリ「Snapchat」で知られるアメリカ企業・Snapが、2026年6月16日に開催された開発者イベント・Augmented World Expo 2026にて、ARスマートグラス「SPECS」を発表しました。Snapはスマートフォンに代わる次世代デバイスとしてARグラスの開発を続けており、今回初めて開発者向けではなく一般向けの販売となります。



Introducing SPECS Augmented Reality Glasses

https://newsroom.snap.com/introducing-specs-augmented-reality-glasses



Snap unveils $2,195 Specs AR glasses, Spiegel bets on post smartphone

https://www.cnbc.com/2026/06/16/snap-unveils-2195-specs-ar-glasses-spiegel-bets-on-post-smartphone.html



以下はSPECSの外観。黒縁の眼鏡のような見た目ですが、周面から見るとフレームの両側にカメラが付いているのが分かります。Snapはプライバシーの確保を設計段階から重視しており、カメラは録画中にインジケーターライトが点灯して周囲に知らせるほか、インターネット接続を介して第三者がカメラやマイクへのアクセスを要求した場合でもユーザーが権限を管理できるようになっています。





横から見るとこんな感じ。十字のドットはマグネット式の5ピンインターフェースで、充電ケーブルをカチッと接続できます。





フレームにはデュアルステレオスピーカーとマイクが内蔵されています。



また以下は、Augmented World Expo 2026でSnapのエヴァン・シュピーゲルCEOがSPECSを装着しているところをVR/ARクリエイターのNathie氏が撮影したムービー。正面から見るとフレームが太めのサングラスといった印象ですが、横から見ると眼鏡のツルにあたる部分が長めになっています。



Evan Spiegel showing off the new Specs AR glasses to the public for the first time. pic.twitter.com/pCYBLU9xxH — Nathie @ AWE (@NathieVR) 2026年6月16日



Nathie氏はSnapから提供を受けてSPECSを紹介するムービーも投稿しています。



SPECS AR Smart Glasses Are Finally Here – Goodbye Meta Ray-Bans? - YouTube





SPECSは合わせて持ち運ぶ必要がある外部ユニットや、スマートフォンおよびPCと接続する必要が一切ない完全独立型のデバイスです。フレームには軽量で耐久性に優れたスイス製TR90ポリマーを使用しており、132gの47mmモデル、136gの52mmモデルと2サイズ展開です。



レンズは取り外し可能になっており、視力が低下している人でも幅広い度数に対応したレンズを装着できます。ディスプレイシステムは独自のシリコン液晶技術を採用しており、51度の視野角と1600万色の表示を実現。Snapによると、作業時には24インチのデスクトップモニター、映画鑑賞時には約3m先にある115インチのホームシアタースクリーンを見ているような表示サイズになるとのことです。





Snapは「私たちは、テクノロジーはもっと良くなるはずだと考えています。最高のテクノロジーとは、必要な時に役立ち、不要な時には邪魔にならないように、目立たないように存在すべきものだと信じています。だからこそ、私たちはSPECSを開発しました。SPECSは、コンピューティングを私たちの身近な世界へと誘います。私たちをその瞬間から引き離すのではなく、周囲の人々や場所との繋がりを保ちながら、情報、エンターテイメント、そして様々なサポートにアクセスすることを可能にします。ARこそが、人々が既に世界を体験している方法、つまり視覚的、社会的、そして三次元的な体験と合致する、最も自然なコンピューターの使い方だと私たちは考えています」と語っています。



シュピーゲルCEOはCNBCのインタビューで「iPhoneの発売からほぼ20年が経ち、人々はコンピューティングについてこれまでとは異なる考え方をする準備ができています。Specsは、不透明なスクリーンを見るのではなく、透明なレンズを通して見上げることで、現実世界での体験において他者とコンピューティングを共有する方法を真に体現しました。今回の発表は、投資家の皆様にとって、これまで見られなかった多くの進歩を目の当たりにできるという意味で重要な一歩となるでしょう。しかし、これはあくまでも新たな一歩に過ぎません」と語りました。





記事作成時点ではSPECSの公式サイトで予約注文を受け付けており、2026年秋にアメリカ、イギリス、フランスで出荷予定。価格は2195ドル(約35万円)です。日本での販売は記事作成時点では不明。SPECSのさらなる詳細は、2026年後半に公開予定となっています。



SPECS | AR Glasses by Snap

https://www.specs.com/smart-glasses/specs-27

