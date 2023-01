2023年01月19日 19時00分 ハードウェア

Appleが軽量ARグラスの開発を技術的な問題で延期したと報じられる、代わりに安価なMRヘッドセットをリリース予定



Appleは以前から、複合現実(MR)や拡張現実(AR)デバイスの可能性に注目しており、2023年下半期には独自のMRヘッドセットを発売する予定だと報じられています。そんなMRヘッドセットの次には軽量のARグラスをリリースする予定とされていましたが、技術的な問題によってARグラスの発売が延期されたことが明らかとなりました。



Apple Postpones AR/VR Glasses, Plans Cheaper Mixed-Reality Headset (AAPL) - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-18/apple-postpones-ar-glasses-plans-cheaper-mixed-reality-headset



Development on Augmented Reality 'Apple Glasses' Postponed Indefinitely - MacRumors

https://www.macrumors.com/2023/01/17/apple-glasses-postponed/



Apple is reportedly no longer developing AR glasses due to 'technical challenges' | Macworld

https://www.macworld.com/article/1476453/apple-ar-glasses-postponed-technical-challenges.html



近年は仮想現実(VR)やAR、そしてMRが話題となっています。まず、VRはコンピューターによって作り出された仮想的な空間を疑似体験する仕組みであり、ユーザーは現実世界から切り離されたものとして仮想空間を没入的に体感します。一方でARは、現実世界に仮想世界を重ね合わせて表示する技術のことであり、目の前の風景にさまざまな情報やCGで作られた映像を表示し、現実世界を拡張するというものです。そして、MRは現実世界と仮想世界をより高度に複合させ、相互にリアルタイムで影響し合う空間を実現する技術のことを指しています。



Appleが次世代ヘッドセットの開発に着手したのは2015年頃といわれており、2022年にはヘッドセットの名称と思われる「Reality」ブランドの商標出願が行われました。そして、2023年中に独自のMRヘッドセットが発売される予定だと報じられています。



2023年1月に報じられたAppleが開発しているMRヘッドセットの詳細については、以下の記事を読むとよくわかります。



Appleが開発するMRヘッドセットの詳細が報じられる、ダイヤルでVRと現実を切り替え可能&AirPodsとの連携など - GIGAZINE





Appleは当初、MRヘッドセットのリリース後に軽量のARグラスをリリースする予定でしたが、技術的な問題によってARグラスの計画が延期されていると海外メディアのBloombergは報じています。Bloombergによると、AppleはARグラスがスマートフォンの主な機能を着用者の視野内で実現し、iPhoneに取って代わるデバイスになると見なしているそうです。これが実現すれば、ユーザーはARグラスの視野内で通知を把握したり、地図アプリから取得した道順を現実世界に重ね合わせながら確認したり、目で見ている風景を直接写真に撮ったりできるようになるとのこと。



しかし、ARが現実世界に仮想世界を重ね合わせる技術である以上、ARグラスにはユーザーが1日中着用しても疲れないレベルの軽量化と、1日中使い続けられるほどのバッテリーが要求されますが、これらの両立は技術的な課題となっています。たとえば、Appleが2023年に発売する予定のMRヘッドセットはスキーゴーグルのような見た目をしており、腰に装着するタイプの外部バッテリーパックが採用されていますが、それでもバッテリーによる駆動時間は約2時間とされています。





Appleはリリースを延期したARグラスの代わりに、より安価なMRヘッドセットを2024年または2025年初頭に発売する予定だとのこと。2023年発売予定のMRヘッドセットは構成に応じて3000ドル(約38万4000円)以上で販売されるとみられていますが、廉価版MRヘッドセットではMacと同等のハイエンドチップではなくiPhoneと同等のチップを採用し、1500ドル(約19万2000円)ほどに価格を抑えるとみられています。



Bloombergは、Apple社内でもARグラスが出荷されるのかどうか疑う声もあるものの、依然としてARグラスがAppleにとって長期的な目標であることに代わりはないと述べました。