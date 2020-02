目に直接メールやナビを映し出す最新のスマートグラス技術「BML500P」のムービーが公開中

世界最大の家電見本市 CES 2020 で、自動車・電子制御機器メーカーの ボッシュ がひっそりと Google Glass が目指したようなARを搭載したスマートメガネ技術「 BML500P 」を発表していました。BML500Pはメガネのレンズに映像を映すのではなく、網膜に直接イメージを描くという技術になっています。 BML500P | Bosch Sensortec https://www.bosch-sensortec.com/products/optical-microsystems/smartglasses-light-drive/ Bosch Gets Smartglasses Right With Tiny Eyeball Lasers - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/tech-talk/consumer-electronics/gadgets/bosch-ar-smartglasses-tiny-eyeball-lasers これがCESで展示されていたボッシュのスマートグラス。まだプロトタイプなのでデザインは武骨ですが……

2020年02月06日 06時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logq_fa

