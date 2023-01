2023年01月16日 12時30分 ソフトウェア

ビットコインが11日連続で値上がりしてFTX崩壊前の2万ドルまで回復、インフレがピークを過ぎたとの楽観が背景



ビットコインの価格が2022年11月以来初めて2万ドル(約256万円)を突破し、仮想通貨取引所・FTX倒産前の水準まで回復しました。仮想通貨市場が急騰しているのは、インフレ率の上昇が鈍化し始めたのが理由だと指摘されています。



以下は、ドルベースでのビットコインの値動きを表すチャートです。2022年11月8日にFTXが破産してから、ビットコインの価格は1万6000ドル(約204万円)台まで落ち込みましたが、2023年初頭から急上昇して1月14日には11連騰を記録。一時2万1000ドル(約268万ドル)を突破し、その後も2万ドル台を維持しています。



ビットコイン以外の仮想通貨も上昇しており、時価総額がビットコインに次ぐ第2位のイーサリアムは1月13日から14日にかけて約10%急騰、カルダノやドージコインなどのアルトコインも堅調でした。



仮想通貨の価格情報を提供しているCoinGeckoの調べによると、仮想通貨全体の時価総額は2022年11月以来で初めて1兆ドル(約128兆円)を上回っているとのことです。





仮想通貨市場が好調なのは、世界経済をけん引するアメリカのインフレが落ち着き始めた可能性があるためです。アメリカの労働統計局は1月12日に12月の消費者物価指数(CPI)が前年同期比6.5%だったことを発表しました。CPIは11月の7.1%から鈍化しており、2021年11月以降で最も小さい値でした。



インフレが一段落し物価の上昇が緩やかになったことで、アメリカの連邦準備制度理事会(FRB)が経済引き締めの手を緩め、これにより景気の低迷が緩和されるのではないかとの期待から、ナスダック100指数といった株価指数も上昇しました。ただし、インフレの減速がより決定的な兆候が示されるまで、FRBは利上げを続けるとも指摘されています。





市場調査会社のFundstratでデジタル資産戦略の責任者を務めるショーン・ファレル氏は「低調なCPIの発表に続いて、仮想通貨は良好なパフォーマンスを示し、仮想通貨とマクロの相関がすぐになくなるわけではないことを示唆しました。今週の値動きは確かに心強かったので、破綻が懸念される仮想通貨企業・DCGなどの問題が表面化しない限り、仮想通貨は絶対的な底値にある可能性が高いと言えます」とコメントしました。



一方、市場調査会社のFairlead Strategiesの共同設立者であるケイティ・ストックトン氏は「短期的な買われすぎはポジティブな動きとは言えないので、このレベルで値動きを追うべきではないでしょう」と述べて、このまま価格が上昇し続けるとの期待感に警鐘を鳴らしました。ストックトン氏は、テクニカル分析から、ビットコインは2万1500ドル(約274万円)あたりで一時的に頭打ちになるだろうと見ています。



2万ドル台の大台に乗り上げたビットコインですが、最高値の約6万9000ドル(約880万円)に比べると70%以上低い水準です。



