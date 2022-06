ビットコイン＆イーサリアムは2021年11月に史上最高値を記録して以来、70％以上もその価格を下落させている

2022年6月18日、仮想通貨のBitcoin(ビットコイン)が2020年12月以来初めて2万ドル(約270万円)を割り込みました。その後、ビットコインの価格は再び2万ドル台にまで回復していますが、2021年11月に記録した史上最高値からは、70%以上も価格が下落しているということになります。 Bitcoin, Ether Bounce Off Lows After Record-Breaking Rout - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-18/bitcoin-breaches-20-000-for-the-first-time-since-2020-l4jjjy7z 仮想通貨の中でも時価総額が最も高いビットコインが、6月18日にその価格を大きく急落させました。一時は1ビットコイン(BTC)あたりの価格が1万7599ドル(約240万円)まで大きく値下がりすることとなり、経済紙のBloombergは「弊社のデータによると12日連続の記録的な値下がりとなる」と報じています。

2022年06月20日 11時03分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

